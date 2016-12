2016-12-30 09:00:00.0

Neu-Ulm Nachts günstiger parken in Neu-Ulm

Die Stadt Neu-Ulm führt zum 1. Januar einen Ein-Euro-Tarif für die Tiefgarage am Petrusplatz ein. Wer davon besonders profitieren soll. Von Michael Böhm

Mit einem günstigen Nachttarif will die Stadt Neu-Ulm die allabendliche Parkplatznot in der Innenstadt lindern. So müssen Autofahrer ab dem 1. Januar 2017 im Parkhaus am Petrusplatz nur noch einen Euro bezahlen, wenn sie ihren Wagen dort von 1 Uhr bis 7 Uhr abstellen wollen. Vor allem Anwohner sollen von diesem Angebot profitieren.

Denn diese leiden offenbar am meisten unter der aktuellen Situation. Das ist zumindest das Ergebnis einer umfangreichen Analyse der Stadtverwaltung, bei der sämtliche Parkplätze in Neu-Ulm gezählt, beobachtet und ausgewertet wurden. Wie bereits berichtet, kam dabei heraus, dass die öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt zu mehr als 95 Prozent ausgelastet sind. Das führt zu dem Phänomen, dass gerade abends in den Straßen ein reger Suchverkehr herrscht, bei dem Autofahrer mehrfach im Kreis fahren und darauf hoffen, einen freien Stellplatz am Straßenrand zu ergattern.

ANZEIGE

Gleichzeitig stehen jedoch Parkhäuser in der Neu-Ulmer Innenstadt zu Nachtzeiten weitgehend leer. So ergab die Auswertung, dass in der Tiefgarage unter dem Petrusplatz gegen 20 Uhr lediglich 40 Prozent der Stellplätze belegt sind. Diese Zahl sinkt bis Mitternacht weiter, ehe die Garage nachts stundenlang fast gänzlich leer steht.

Das soll sich ändern, entschieden die Stadträte und stimmten dem Vorschlag der Verwaltung zu, einen speziellen Nachttarif im Petrusplatz-Parkhaus einzuführen. Dieser käme vor allem den Bürgern zugute, die einen Anwohnerparkausweis haben, abends aber regelmäßig keinen Parkplatz finden. „Für sie ist der Nachttarif eine günstige Lösung“, findet Neu-Ulms Kämmerer Berthold Stier.

Bisher galt für Benutzer der Tiefgarage am Abend der sogenannte Kulturtarif. Von 19 bis 1 Uhr kostete das Parken einheitlich zwei Euro. Für jeden, der sein Fahrzeug länger abstellen wollte, wurde es teuer, galt ab 1 Uhr doch wieder der normale Tagestarif: Für 25 Minuten wurden 50 Cent fällig. Genau das wird mit dem neuen Nachttarif geändert. Wer sein Auto zwischen 1 Uhr und 7 Uhr in der Tiefgarage am Petrusplatz abstellt, zahlt dafür unabhängig von der Parkdauer künftig einen einzigen Euro. Anders als bisher wird daher ab 1. Januar auch das Rolltor zur Garage dauerhaft aufbleiben. „So können Autofahrer kommen und wegfahren, wann sie wollen“, erklärt Jochen Weise, Chef des Edwin-Scharff-Hauses (ESH) und zuständig für die städtischen Parkhäuser.

Auf dem Parkplatz des ESH wird es den Nachttarif vorerst nicht geben. Hier soll der Bau des gemeinsam mit dem Landkreis und der Donauklinik geplanten Parkhauses abgewartet werden, ehe über eine neue Tarifgestaltung nachgedacht wird, sagt Weise.

Dafür tut sich an anderer Stelle noch etwas – hier allerdings zuungunsten der Autofahrer. Zum Jahreswechsel steigen im Parkhaus der Glacis-Galerie die Preise für Dauerparker auf 66 Euro pro Monat. Die Stadt hat dort 240 Stellplätze angemietet, als das benachbarte Parkhauses am Bahnhof im Mai wegen gravierender Sicherheitsmängel gesperrt wurde. 235 der Ersatzstellplätze waren zuletzt für 60 Euro monatlich an Dauerparker vermietet. Zum 1. Januar erhöht die Glacis-Galerie die Preise und die Stadt zieht mit.