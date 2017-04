2017-04-05 13:00:00.0

Ulm Nachwuchsstar auf Tuchfühlung

Mit seinem Song „Musik sein“ gehört Sänger Wincent Weiss seit Monaten zum festen Repertoire der Radiosender. Im Ulmer Roxy zeigt der 24-Jährige auch seine melancholische Seite. Von Andreas Brücken

Mützen, Schlüsselanhänger, T-Shirts: Zu kaufen gab es am Stand von Sänger Wincent Weiss im Ulmer Roxy jede Menge – nach einem Album des 24-Jährigen suchten die Fans an diesem Abend jedoch vergebens. Denn die ersten gesammelten Werke unter dem Titel „Irgendwas gegen die Stille“ sollen erst Mitte April erscheinen. Um so mehr war der Nachwuchsstar, Jahrgang 1993, über die vielen Besucher erstaunt, die dennoch zu seinen Konzert kamen, wie er zugab. Etwas mehr als 600 Fans wollten Weiss in der Werkhalle hören und sehen.

Berührungsängste zu seinen Fans scheint der junge Künstler nicht zu kennen: Immer wieder stieg von der Bühne und suchte die Nähe zu seinem – überwiegend jungen – Publikum, das die Songs textsicher mitsingen konnte – hat sich doch der Titel „Musik sein“ seit Wochen als fester Bestandteil im Mainstream-Radioprogramm festgesetzt: „Ey, da müsste Musik sein. Überall wo du bist. Und wenn es am Schönsten ist, Spiel es wieder und wieder.“

ANZEIGE

Die Lieder seien meist auf der Akustikgitarre oder am Klavier entstanden, sagte Weiss und stimmt den melancholischen Song „Herz Los“ an: „Ich fühl’ mich herzlos, wenn du mich vermisst. Aber ich weiß, dass es so besser ist. Ich lasse dein Herz los, ich lasse es zieh’n. Da draußen ist jemand, der es verdient“, lautete die bittere Botschaft an die Menschen, um die sich der Sänger aus Zeitmangel nicht kümmern könne, wie er zugibt.

Umso präsenter zeigte sich Weiss für die Konzertbesucher. So war dem Sänger auch nicht entgangen, dass sich unter den Ulmer Fans ein Geburtstagskind befand, für das er ein Ständchen anstimmte. Diese spontane Einlage begeisterte auch das restliche Publikum, das den Sänger während seines über einstündigen Konzerts durchweg feierte. Ganz tief in sein Herz blicken durften die Fans bei dem Lied, das er für seine 13-jährige Schwester geschrieben hat: „Ganz egal, wo du bist, wie sehr du mich vermisst, wie viel Zeit uns auch trennt und wie schnell sie auch rennt: Es ist gar nicht so schwer – Ich bin doch nur einen Herzschlag entfernt.“

Mit seinen 24 Jahren scheint Weiss schon jede Menge Lebenserfahrung in seinen Texten unterbringen zu können. Doch gibt er dabei nicht den altklugen Mittzwanziger, sondern bringt vielmehr die Hoffnungen, Enttäuschungen und Schmerzen der endenden Jugend auf den Punkt. Dabei kratzt er jedoch manchmal nur an der Oberfläche.

Mit schnörkellosen Melodien legt Weiss den Fokus auf die Aussage seiner Texte. Seine Band aus zwei Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einem Keyboarder muss sich dezent im Hintergrund halten. Keine ausgedehnten Solis, kein Stargehabe oder gewagten musikalischen Experimente. Vielmehr stellt sich Weiss hörbar in die Reihe der neuen deutschen Songwriter wie Mark Forster, Philipp Poisel oder Max Giesinger, die mit einfacher Poesie offenbar kaum anecken und schon gar nicht provozieren wollen.

Das Showgeschäft kennt der Sänger, der aus Schleswig-Holstein kommt, übrigens schon seit einigen Jahren: 2013 schaffte er in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ den Sprung ins Recall. Jurymitglied Dieter Bohlen bemerkte damals schon dessen Potenzial: „Das passt, wie die Faust aufs Auge.“ Bleibt abzuwarten, ob sich Weiss’ Talent auch auf seinem neuen Album widerspiegelt.