2017-06-25 20:49:00.0

Ehingen Nächtlicher Heißhunger löst Großeinsatz aus

Heißhunger nach einer durchzechten Nacht? Den wird ein 20-Jähriger aus Ehingen nicht mehr so schnell stillen. Er schlief ein und vergaß die Pizza im Ofen.

Eine verkohlte Pizza hat am frühen Samstagmorgen einen Großeinsatz der Ehinger Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein junger Mann seinen Heißhunger mitten in der Nacht mit einer Tiefkühlpizza stillen. Diese legte er in seinen Mikrowellenherd und startete ihn. Der 20-Jährige wurde sodann vom Schlaf übermannt, während der Mikrowellenofen weiterhin die Pizza erhitzte. Diese verwandelte sich dadurch in ein stark rauchendes Stück schwarze Masse, teilt die Polizei mit. Die Rauchmelder in der Wohnung lösten aus und rissen Anwohner aus dem Schlaf, die die Feuerwehr riefen. Als diese eintraf, schlief der Mann immer noch, wurde aber von den Feuerwehrleuten geweckt und aus der völlig verrauchten Wohnung gerettet. Offenbar schlummerte er so tief, dass er nicht einmal bemerkte, wie diese die Wohnungstür aufbrach. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Für die Pizza kam jede Hilfe zu spät. (az)