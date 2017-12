2017-12-10 07:00:00.0

Ulm/Neu-Ulm Nahverkehr: Das Ticket „63 plus“ wird abgeschafft

Ermäßigte Jahreskarten für ältere Fahrgäste gibt es künftig erst ab 65 – oder für Rentner ab 60. Was der Nahverkehrsverbund Ding dazu sagt. Von Michael Ruddigkeit

Nicht nur Schüler, Azubis und Studenten bekommen Jahrestickets für Bus und Straßenbahn zum ermäßigten Preis, sondern auch Senioren. Doch für einige von ihnen wird es ab 1. Januar teurer. Denn der Nahverkehrsverbund Ding schafft das Ticket „63 plus“ ab. Auf der Homepage des Unternehmens ist das Angebot bereits nicht mehr zu finden. Stattdessen steht dort „65 plus“. Dieses Ticket ersetzt die bisherige Jahreskarte für ältere Nutzer des Nahverkehrs.

„Wir haben festgestellt, dass es nur wenige sind, die im Alter von 63 und 64 das Ticket bestellen“, erläuterte Markus Zimmermann, der bei Ding für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Der Nahverkehrsverbund habe aber ein Angebot für die Leute machen wollen, die weniger Geld haben. Deshalb gelte das Ticket „65 plus“ auch für alle ab 60 Jahren, die bereits Rente beziehen. Wer dagegen noch berufstätig ist, kommt erst ab 65 in den Genuss der Ermäßigung. Beim bisherigen Abo zahlte jeder ab 63 weniger für Bus und Bahn, unabhängig vom Einkommen. Zimmermann räumt ein: „Einige ärgern sich natürlich.“

Wer beispielsweise jetzt 62 Jahre alt ist und noch arbeitet, schaut nächstes Jahr in die Röhre. Er muss warten bis zur Rente oder bis er 65 wird, um einen ermäßigten Fahrschein zu erhalten. Wer im Dezember noch ein Ticket „63 plus“ kauft, kann dieses dagegen noch ein Jahr lang nutzen.

Das Jahresabo für „63 plus“ kostete 42,20 Euro im Monat, also 506,40 Euro im Jahr. „65 plus“ kostet 43,20 Euro (im Jahr 518,40 Euro). Der Preis für das reguläre Jahresabo erhöht sich von 48 auf 49,20 Euro im Monat. Die Jahreskarte kostet 590,40 Euro. Das bedeutet, dass diejenigen Kunden, die nächstes Jahr statt des Tickets „63 plus“ das normale Jahresabo kaufen müssen, 84 Euro mehr bezahlen. Jüngere Rentner profitieren freilich von der Neuerung.

Zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember gibt es im Nahverkehrsverbund Ding einige Neuerungen. Zwei davon: Im Landkreis Neu-Ulm geht der „Pfiffibus“ mit einem verbessertem Angebot an den Start. Neu ist die Pfiffibus-Linie 6, die von Senden nach Vöhringen über Witzighausen/Illerberg/Thal fährt, und zwar täglich von 20 bis 24 Uhr im Ein-Stundentakt. Außerdem erhalten alle Pfiffibus-Linien neue Nummern (von 1 bis 6), werden in eigenen Fahrplantabellen dargestellt und verkehren im Ein-Stunden-Takt (mit Ausnahme der Linie 5).

In der Stadt Neu-Ulm will das Busunternehmen Gairing den Verkehr aus den Stadtteilen Burlafingen, Pfuhl und Burlafingen in Richtung Neu-Ulm beschleunigen. Dazu verkehren Fahrten der Linien 84 und 88 als 84X und 88X nicht über den Neu-Ulmer Zentralen Umsteigepunkt (Zup), sondern über die Augsburger Straße direkt nach Ulm. Auf diese Weise verkürzt sich die Fahrtzeit um fünf Minuten.