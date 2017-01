2017-01-11 17:00:00.0

Nersingen Nersingen weiter auf Sparkurs

Erst seit wenigen Tagen ist Nersingens neuer Kämmerer im Amt. Und schon hat er eine der wichtiges Aufgaben des Jahres vor sich.

Sebastian Bundschuh ist erst seit wenigen Tagen Kämmerer in Nersingen und steigt gleich mit der wohl wichtigsten Aufgabe des Jahres in sein neues Amt ein: die Erstellung des Haushaltsplans. Wie Bürgermeister Erich Winkler mitteilt, werde dem 30-Jährigen der Rücken freigehalten, damit dem Rat das Dutzende Seiten dicke Werk bald vorgelegt werden kann. Dass der Finanzplan, der in einigen Gemeinden bereits verabschiedet wurde, in Nersingen erst im Frühjahr vorgestellt wird, liege unter anderem an den „widrigen Umständen“ bezüglich der Personalsituation.

In den vergangenen Jahren wurde die Stelle des Kämmerers mehrere Male neu besetzt. Zuletzt übernahm ein Günzburger nach langer Suche im April 2016 das Amt. Er kündigte nach knapp sechs Monaten wieder, um die Leitung der Günzburger Stadtkasse zu übernehmen. Erneut ging Nersingen auf die Suche nach einem Rechenmeister und fand ihn in Bundschuh.

Dieser sieht einen Vorteil in der eher späten Vorstellung des Haushaltsplans: „Je früher man den Haushalt macht, desto mehr muss man manche Ausgaben schätzen. Je später man ihn erstellt, desto mehr Sicherheiten hat man.“ Er bemühe sich darum, den Plan in diesem Jahr schnellstmöglich fertigzustellen, „aber trotzdem sollte man sich die Zeit lassen, sorgfältig zu sein“, sagt der 30-Jährige, der bereits 13 Jahre in der Stadtverwaltung in Dillingen gearbeitet hat, unter anderem in der Finanzverwaltung. Bürgermeister Winkler ist mit ihm einer Meinung: In den nächsten Wochen gelte es, alle Zahlen zusammenzutragen. Ob da bereits der Beitritt zur Nuwog Land (Wohnungsgesellschaft der Stadt Neu-Ulm) einfließt, kann Winkler noch nicht sagen. Derzeit würde errechnet, welche finanziellen Auswirklungen der soziale Wohnungsbau auf die Gemeinde hätte. Er geht von mehreren 100000 Euro aus, die sich wohl erst in den Folgejahren im Haushalt niederschlagen.

Dass eine Zahl im Finanzplan geringer ausfallen wird, als in den Jahren zuvor, steht laut Winkler schon fest: der Schuldenstand. Denn die Gemeinde will die Konsolidierung weiter vorantreiben.

Und fast traditionell wird wohl auch 2017 ein beliebtes Thema aufschlagen: der Neubau einer Sporthalle. „Wir müssen schauen, wie sich die Gesamtsituation entwickelt“, sagt Winkler und weist daraufhin, dass trotz des Schuldenabbaus bereits viel investiert worden sei. Nicht nur mit Blick auf anstehende Ausgaben (Beitritt zur Nuwog Land) befürchtet der Rathauschef, „dass wir den Gürtel in den nächsten Jahren enger schnallen müssen“. Denn auch die Auswirkungen des Defizits der Kreiskliniken gelte es abzuwarten. „So etwas muss man immer im Kopf behalten.“ (kat)