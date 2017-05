2017-05-31 07:00:00.0

Neu-Ulm Neu-Ulm bekommt ein neues - und teures - Parkhaus

Nach Ansicht der Freien Wähler muss der Kreis für das Projekt zu viel bezahlen. Für ihre Argumente bekommt die Fraktion Gegenwind – aber auch etwas Hilfe aus dem Süden. Von Ronald Hinzpeter

Das Stellplatz-Dilemma an Donauklinik und Edwin-Scharff-Haus hat in absehbarer Zeit ein Ende: Das Parkhaus kann gebaut werden. Das hat gestern der Kreistag nach sehr ausführlicher Debatte beschlossen. Angezettelt worden war sie von den Freien Wählern, denn die zeigten sich mit der Kostenverteilung nicht einverstanden. Getragen wird das Projekt gemeinsam von der Stadt Neu-Ulm und den Kliniken der Kreisspitalstiftung. Nach Ansicht der FW entfällt auf die defizitgebeutelte Stiftung ein zu hoher Anteil. Deshalb sollten die Kosten neu verteilt werden. Doch die Freien konnten sich nicht durchsetzen – obwohl sie Unterstützung von CSU-Abweichlern bekamen.

Nach jetzigem Stand der Berechnungen soll das Gebäude für 350 Parkplätze knapp 7,7 Millionen Euro kosten. Das ist deutlich mehr als die ursprünglich angesetzten sechs Millionen. Die ließen sich nicht halten, da sie eigentlich nur auf „Erfahrungswerten“ basierten, wie Kreisbaumeister Rudolf Hartberger erläuterte. Mittlerweile ist klar, dass unter anderem aufwendige Fundamente in den Boden getrieben werden müssen und Verbesserungen beim Schall- und Brandschutz nötig sind, zudem haben sich die Baupreise verteuert.

Die Freien Wähler hatten sich noch nie als große Freunde dieses Vorhabens gezeigt. Mittlerweile wollen sie es nicht mehr „in Frage stellen“, wie ihr Fraktionschef Kurt Baiker beteuerte. Dafür kritisieren sie die Kostenverteilung. Auf die Donauklinik und somit auf die Kreisspitalstiftung sollen 4,05 Millionen Euro entfallen, auf die Stadt Neu-Ulm gut 3,6 Millionen. Das findet die FW-Fraktion ungerecht, denn dafür bekomme der Kreis nur 120 Stellplätze zur Nutzung zugesprochen. Ihrer Berechnung nach dürfe der Kostenanteil nur 2,64 Millionen betragen. Deshalb fordert sie, den Verteilungsschlüssel neu zu berechnen, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der desolaten Finanzlage der Spitalstiftung. Zudem befürchten die Freien, dass es bei den 7,7 Millionen nicht bleiben wird, Baiker stellte sogar „zehn Millionen oder mehr“ in den Raum, wenn das Projekt, wie geplant, an eine Firma vergeben werde, die das gesamte Verfahren abwickelt.

Für seine Argumentation bekam Baiker Zustimmung aus Teilen der Grünen-Fraktion und sogar ein bisschen aus der CSU, doch ansonsten erntete er vor allem Widerspruch von der SPD und besonders von den Christsozialen. Deren Fraktionsführer Franz-Clemens Brechtel freute sich zwar, dass die FW ihre „Fundamentalopposition aufgegeben hat“, doch der Wunsch nach neuer Kostenverteilung verfolge nur den Zweck, das Vorhaben zu stoppen. Es dürfe nicht vergessen werden, dass durch den Parkhausbau 100 Stellplätze verloren gehen, die der Stadt gehören und die folglich ersetzt werden müssten. Und er erinnerte daran, dass es einen gültigen Vertrag gebe. Der kann übringens nach rascher juristischer Überprüfung nicht so ohne Weiteres von einem Partner aufgekündigt werden, das würde gegen geltendes Gesetz verstoßen. Neu-Ulms Oberbürgermeister Gerold Noerenberg erinnerte daran, dass nach dem Ausbau der Donauklinik seit sieben Jahren zu wenige Parkplätze zur Verfügung stehen, das sei ein rechtswidriger Zustand. Die von der Stadt übergangsweise zur Verfügung gestellten, weit entfernten Parkflächen würden dringend gebraucht, um darauf eine Einrichtung zur Kinderbetreuung zu bauen. Baikers Antrag laufe darauf hinaus, das Projekt zu Fall zu bringen. Was die Kostenverteilung betrifft, so wurden sie nach den Worten des kommissarischen Stiftungsdirektors Ernst-Peter Keller von einer Steuerkanzlei entwickelt, um größtmögliche Ersparnisse zu erreichen.

Die Debatte zog sich gut zwei Stunden lang hin, bis letztlich auf Antrag der Freien Wähler namentlich abgestimmt wurde. Das Ergebnis: 33 votierten dafür, das Parkhaus wie geplant zu bauen und zu finanzieren, 20 dagegen. Doch die vier Illertisser Christsozialen Jürgen Eisen, Margit Münzenrieder, Armin Oßwald und Roland Hunger stimmten mit den FW und einigen Grünen dagegen.

Das fertige Parkhaus soll im Januar 2019 übergeben werden.