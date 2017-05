2017-05-04 15:00:00.0

Neu-Ulm Neu-Ulm bekommt neue Container für altes Glas

Die Stadt wechselt heute die unterirdischen Altglas-Behälter am Parkhaus am Bahnhof aus. Warum sie das tut und was das kostet.

Am Parkhaus am Bahnhof stehen einige Behälter, in denen Bürger ihr Altglas entsorgen können. Foto: Andreas Brücken