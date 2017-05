2017-05-19 07:00:00.0

Neu-Ulm Neu-Ulm – die große Freizeitstadt?

Die Stadt sucht derzeit nach ihrer Identität: Vor dem Jubiläumsjahr 2019 muss ein neues, passendes Image her, findet Oberbürgermeister Gerold Noerenberg, der heute selbst ein Jubiläum feiert: seinen 60. Geburtstag.

Herr Noerenberg, Sie sagten 2015 in einem NUZ-Interview, Neu-Ulm müsse mehr Herz zeigen – Ziel erreicht?

Noerenberg: Es tut sich was. Zum Beispiel beim Thema Alternative Kunst, Subkultur, geht was voran. Da bin ich froh, einen Ralph Seiffert oder eine Mareike Kuch zu haben, die hier jetzt neue Akzente setzen. Ich muss es nicht verstehen, ich muss es nicht mögen – aber es tut der Stadt gut. Als ich die ersten Berichte über die Literaturwoche gelesen habe, das gebe ich offen zu, hatte ich Probleme, das zu verstehen. Man muss es ja nicht immer verstehen. Aber es wird sehr dankbar angenommen. Da haben wir schon einiges an Herz zugelegt. Auch das Thema „Lasst uns doch bitte mal über die Dinge reden“ ist wichtig.

Wie meinen Sie das?

Noerenberg: Wenn man sich nur stumm gegenüber sitzt, dann wird’s schwierig, emotionsmäßig irgendetwas aufzubauen. Wir müssen da mehr machen in der Binnenkommunikation und der Außenkommunikation, verbunden mit dem Marketing. Nicht platt Werbung machen.

...sondern der Stadt ein Wir-Gefühl verpassen?

Noerenberg: Ja. Damit beschäftigt sich die Verwaltung seit Wochen und Monaten sehr intensiv.

Das heißt, die Stadt sucht derzeit ein neues Image?

Noerenberg: Ich habe festgestellt, dass ich dem Thema Marketing vielleicht in den letzten zehn Jahren zu wenig Bedeutung beigemessen hab’. Mir war es wichtig, dass wir die Probleme lösen. Dass wir uns ständig gut verkaufen müssen, habe ich eigentlich erst in den letzten eineinhalb Jahren so richtig wahrgenommen.

Wo liegen da die Probleme?

Noerenberg: Wir müssen zum einen das Gemeinschaftsgefühl in Neu-Ulm und den Stadtteilen stärken. Selbst da geht es noch nicht richtig zur Sache. Und dann haben wir das Außen-Marketing: Wie sollen wir wahrgenommen werden? Was sind denn die Themen, mit denen wir uns abheben? Und ist das geeignet, dass 59 700 Einwohner mehrheitlich „Wow“ sagen – sie müssen sich ja damit identifizieren können. Wir überlegen uns jetzt intensiv, wie wir diesen Prozess im Hinblick auf unser Stadtjubiläum 2019 machen können.

Was hat Neu-Ulm denn, was andere nicht haben?

Noerenberg: Wir haben in dem Sinne nichts, was in der Gesamtstadt schon seit Jahrzehnten vorhanden ist. Wenn wir etwas hätten, was über Jahre gewachsen ist – ein Ulmer Münster oder eine historische Altstadt – dann wäre das einfacher. Wir haben hingegen einen enorm hohen Freizeitwert: Wiley-Park, Disc-Golf, Kletterhalle, Ratiopharm-Arena, Badeseen, Sportstätten. Nicht umsonst bauen wird jetzt im Muthenhölzle eine Dreifachturnhalle. Das Thema „Wir sind die Freizeitstadt“ ist das, was wir transportieren können. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, ob das die Bürger auch so wahrnehmen.

Wie wollen Sie das machen?

Noerenberg: Ich halte überhaupt nichts von Betroffenen-Beteiligung. Denn das ist es, was Bürgerbeteiligungen eigentlich wirklich sind. Ein Beispiel: In einem Bürgergespräch habe ich erläutert, dass ich nicht nur die Interessen der Ludwigsfelder zu beachten habe, sondern beispielsweise auch die der Pfuhler. Darauf bekam ich zur Antwort: Was interessiert die Ludwigsfelder das Problem der Pfuhler. Deshalb ist das so schwierig, etwas zu erfragen.

Wie dann?

Noerenberg: Wir werden vermutlich Vorschläge sammeln und dann einen externen Berater dazu befragen, der sich die Stadt anschauen und auf die Ideen hin überprüfen soll. Wir brauchen den Blick von außen. Und wenn die uns bestätigen: „Ja, das stimmt, da seid ihr gut“, dann ist das vielleicht Slogan-geeignet.

Das Thema Freizeit also ...

Noerenberg: Wenn ich sage, ich will das Thema Freizeit weiterspielen, dann muss ich auch am Ball bleiben. Dann müssen wir wirklich sagen: Da werden Sporthallen gebaut, oder vielleicht mal eine Discgolfmeisterschaft hergeholt. Außerdem haben wir den Trend zu unorganisierten Sportarten – lose Walking-Runden oder so. Da müssen wir schauen, dass wir für solche Dinge auch den Raum anbieten. Ich hab’ da vor Kurzem mal eine Art Sport- und Freizeitanlage gesehen, die gar nichts mit Vereinen zu tun hat. Wenn wir irgendwo mal einen Platz haben, wo das gut hinpasst, dann setzen wir so was auch um. Die Vereine sollen aber weiterhin unterstützt werden. Und vielleicht kommen die Neu-Ulmer über das Zwanglose und treten doch mal in einen Verein ein.

Jetzt hat Neu-Ulm also bis zum Stadtjubiläum im Jahr 2019 Zeit, ein passendes Image zu finden. Sind Sie optimistisch, dass das noch klappen wird?

Noerenberg: Was mir momentan noch so ein bisschen fehlt, ist das Erlebnis „Wow“. Ich sehe mühsame Diskussionen, den Austausch von Argumenten. Kriegen Sie mal 44 Stadträte dazu, einer Idee zu folgen. Es sind mindestens zehn der Meinung: Ja, so ein Schmarrn. Aber auch die müssen im Boot sein.

Sie und der Stadtrat – das ist so ein Thema. In den Sitzungen geht’s ja schon recht rau zu. Anders als beispielsweise in Ulm.

Noerenberg: Stimmt. Ich würd’ mir manchmal wünschen, die Ulmer würden auch ein bisschen mehr in Debatten reingehen, als immer alles vorher abzuklären. Und Einheitsbrei. Und alles schön brav. Auf der anderen Seite würde ich mir für uns wünschen, dass die Wertschätzung des Rates gegenüber der Verwaltung etwas höher wäre. Immer dieses Unterschwellige: Ihr habt ja keine Ahnung, wir müssen euch sagen, wie man’s macht – das ist schwierig.

Sie sind nun seit 1996 im Stadtrat, seit 2004 Oberbürgermeister: Ist der Umgang über die Jahre rauer geworden?

Noerenberg: Ja.

Woran liegt das?

Noerenberg: An den Akteuren.

Das müssen Sie jetzt aber erklären.

Noerenberg: Früher war das, was Verwaltung gesagt hat, gesetzt. Und im Moment sind wir an dem Punkt, dass alles erst mal in Frage gestellt wird. Das ändert sich irgendwann aber bestimmt wieder. Ganz früher da herrschte noch ein anderes Verständnis von Kommunalpolitik. Natürlich wollte jeder seine Ideen verwirklichen, wollte irgendwie Erfolg haben, wollte der Nachwelt erhalten bleiben – aber das Wahrnehmen der Verantwortung gegenüber der Kommune war wesentlich ausgeprägter. Das war als Dienst zu sehen. Heute ist das nicht unbedingt mehr so. Wir sind geprägt von Einzelinteressen.

Das ist jedoch eher ein Gesellschaftsproblem, als eines von Neu-Ulm, oder?

Noerenberg: Es ist ja grundsätzlich so, dass Autorität heute in Frage gestellt wird – aus Prinzip erst mal. Das wirkt sich auf Debatten aus. Deswegen schreit der Landwirt bei landwirtschaftlichen Themen, der Künstler bei künstlerischen und der Radfahrer bei Radfahrthemen.

Welche Rolle nehmen Sie als Oberbürgermeister dabei ein?

Noerenberg: Ich muss die Gesamtinteressen wahren. Ich muss etwa schauen, was ein Bauvorhaben in Pfuhl für eine Auswirkung auf die gesamte Wohnentwicklung hat. Einzelinteressen machen es schwieriger, Politik zu gestalten. Eine uninteressierte, schweigende Mehrheit finden Sie auch bei uns im Rat. 80 Prozent sind am Thema nicht interessiert. Das macht’s für den OB schwierig...

Klingt, als hätten Sie keine Lust mehr, nach dem Stadtjubiläum und nach 2020 noch Rathauschef zu sein...

Noerenberg: Warum? Sehe ich krank aus? Ich bestehe drauf, dass ich nach wie vor gesund und nicht amtsmüde bin.

Und was wäre, wenn der Gegenkandidat erneut Kröger heißt?

Noerenberg: Shit happens.

Sie werden 60 und sind also noch lange nicht müde. Man spricht jedoch beim Älterwerden gelegentlich von der Altersmilde – setzt die bei Ihnen irgendwann ein?

Noerenberg:(lacht) Nee. Das wär für mich ein Zeichen, dass das Feuer nicht mehr brennt. Wenn ich mal für mich selbst feststelle, dass ich von der Loge aus betrachte, dann wär’s höchste Zeit, abzutreten.

Jetzt wird ja erst einmal Geburtstag gefeiert.

Noerenberg: Ich find das immer faszinierend, wenn ich mit einem 60-Jährigen spreche und denke: Mensch ist der alt. Selbst nimmt man das so nicht wahr. Ich sehe da eigentlich keinen Unterschied zur Zahl 59.

Was wünschen Sie sich denn zum Geburtstag?

Noerenberg: Ich habe meine Frau überzeugt, dass wir Urlaub machen werden. Eine Woche mobil durch Frankreich.

Na, dann schon einmal: Gute Fahrt! Wo geht Neu-Ulms Reise hin?

Noerenberg: Erst einmal Richtung Stadtjubiläum. Das soll in meinen Augen ein Fest sein, bei dem Bürger einfach Freude haben. Es soll aber auch eine Plattform werden, über die wir dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses „Was-ist-Neu-Ulm?“ befördern.

Interview: Katharina Dodel, Ronald Hinzpeter