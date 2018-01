2018-01-20 05:53:00.0

Neujahrsempfang Neu-Ulm soll nicht größer, sondern besser werden

Die Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler hegt Zweifel daran, ob das Wachstum der Stadt guttut Von Ronald Hinzpeter

Die politischen Neujahrsempfänge in Neu-Ulm sind eine hübsche Sache, denn da suchen nicht bloß die eigenen Parteifreunde die Wärme der Gleichgesinnten, sondern es kommen auch die Vertreter der anderen Fraktionen. So trafen sich denn bei der Auftaktveranstaltung der Freien Wähler im Riku Hotel im Großen und Ganzen die gleichen Leute wie in der Woche davor bei der CSU. Am kommenden Montag dürfte es bei den Grünen im Café d’Art nicht viel anders sein.

Christine Richtmann, Fraktionsvorsitzende der FW im Stadtrat ging in ihrer Rede unter anderem auf die Probleme ein, die das enorme Wachstum Neu-Ulms mit sich bringe. Der Wohnraum werde knapp, die Immobilienpreise stiegen, immer mehr neue Kinderbetreuungseinrichtungen seien nötig, die Infrastruktur werde stärker belastet. Die Verwaltung könne all die beschlossenen Vorhaben gar nicht mehr bewältigen: „Wir werden vom Wachstum getrieben, wir haben keinen Raum mehr für neue Ideen.“

Die Freien Wähler wünschten sich nicht eine größere Stadt, sondern eine bessere Stadt. Es müsse eine bürgerfreundliche Atmosphäre geschaffen werden. Verbesserungen mahnte sie beim Verkehr an. So habe sie versucht, mit dem ÖPNV vom Wiley nach Offenhausen zu gelangen: „Das hätte eine Stunde gedauert.“ Es sei an der Zeit, für den Allgäuer Ring eine großzügige Lösung zu finden. „Die unseligen Umlaufsperren müssen weg.“

Was das Überthema Nuxit betrifft, beteuerte Christina Richtmann, die Freien Wähler hätten sich noch nicht entschieden. Was den Sinn der Kreisfreiheit anbelangt, gab sie sich davon nicht gerade überzeugt. So könnte etwa die Umstellung Jahre dauern. Wenn Neu-Ulm ausschere, dann sei der Rest-Kreis keine runde Sache mehr, was sie zu der Frage führte: „Wollen wir nicht gemeinsam weitermachen?“ Ob die Bürger von der Kreisfreiheit auf Dauer profitieren, das „kann noch niemand sagen.“

Als Gastredner hatten die Freien Wähler einen der Ihren aufgeboten, den Politikwissenschaftler und Vorsitzenden der FW in Schwaben, Fabian Mehring. Der lenkte den Blick vom Kleinen der Kommunaldebatten zum Großen der Weltpolitik. Er forderte eine stärkere Führungsrolle Deutschlands ein. Das Land müsse mehr Verantwortung übernehmen in einer Zeit, in der deutlich mehr Konflikte und Krisen zu bewältigen seien als früher. Der Bundesrepublik sei nun mal die Führungsrolle auf dem europäischen Kontinent zugewachsen, die solle das Land auch ausfüllen. Bei allen innenpolitischen Entscheidungen müsse zudem daran gedacht werden, dass dies eine außenpolitische Wirkung habe, weil es als gesamteuropäische Position interpretiert werde.

Was die Parteien betrifft, hat Mehrig vor allem auf kommunalpolitischer Ebene ein „unfassbares Harmoniebedürfnis“ ausgemacht. Deutschland brauche eine konstruktive Streitkultur. Es gehe nicht darum, destruktiv zu sein, sondern in vernünftigen Diskussionen die eigenen Positionen klarzumachen, um so unterscheidbar von anderen zu werden.