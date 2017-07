2017-07-14 15:14:00.0

Nuxit Neu-Ulm will kreisfreie Stadt werden: Jetzt rückt der Ausstieg näher

Die Stadtverwaltung Neu-Ulm hat geprüft und gerechnet. Sie kommt zum Schluss: Ein Ausstieg aus dem Landkreis würde sich lohnen.

Die Türen im großen Sitzungssaal der Stadt Neu-Ulm haben sich gerade geschlossen: In diesen Minuten informiert Oberbürgermeister Gerold Noerenberg CSU ) die Stadtratsfraktionen über die Vor- und Nachteile eines Ausstiegs aus dem Landkreis. Das Fazit, das er zuvor bei einer Pressekonferenz kundgetan hat: Der Nuxit lohnt sich unter dem Strich. Es gebe zwar noch unwägbare Kosten, dennoch sei es sinnvoll, dass Neu-Ulm zur kreisfreien Stadt werde.

Die Entscheidung soll Ende des Monats fallen

Eine endgültige Entscheidung soll der Stadtrat erst bei seiner Sitzung am 26. Juli fällen. Wenn der sein Okay gibt - danach sieht es nach der derzeit herrschenden Stimmung in der Kommunalpolitik aus - muss das bayerische Kabinett und anschließend der Landtag darüber befinden. Das angepeilte Ausstiegsdatum soll er 1. Mai 2020 sein. hip