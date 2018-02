2018-02-02 06:00:00.0

Neu-Ulm Neu-Ulmer Busse sind in Fahrt

Daimler-Spartenchef Hartmut Schick ist überzeugt, dass das laufende Jahr noch besser wird

Die Forderungen der IG Metall bei den laufenden Tarifverhandlungen treffen bei Evobus auf volle Auftragsbücher. „Bei Daimler Buses können wir mit dem Jahr 2017 ausgesprochen zufrieden sein“, sagt der Chef der Daimler-Bussparte angesichts der am Donnerstag vorgestellten Zahlen auf der Jahrespressekonferenz.

Daimler hat demnach im vergangenen Jahr weltweit 28700 Busse und Fahrgestelle abgesetzt. Im Vorjahr waren es 26200. Der deutliche Anstieg sei insbesondere auf die sich langsam erholende brasilianische Wirtschaft zurückzuführen.

ANZEIGE

Daimler Busse behaupteten demnach die „uneingeschränkte Marktführerschaft“ in den wichtigsten klassischen Kernmärkten behaupten. Dazu gehören 30 Länder Europas sowie Brasilien, Argentinien und Mexiko. Das Komplettbusgeschäft in Europa bewegte sich auf dem „erfreulich hohen“ Vorjahresniveau. Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 4,4 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag mit 243 Millionen Euro

Die Umsatzrendite ging leicht auf 5,6 Prozent zurück. Das bedeutet, dass mit jedem umgesetzten Euro ein Gewinn von 5,6 Cent erwirtschaftet wurde. Im Vorjahr waren es noch sechs Cent.

Einfach war das vergangene Jahr dennoch nicht für Evobus. Wie berichtet, rangen Unternehmen und Betriebsrat monatelang um eine Neuordnung der Produktion. Ein „Zukunftspaket zur Effizienzsteigerung“ wurde dann im Herbst unterzeichnet und soll die Standorte der Daimler-Bussparte fit für die Zukunft halten. Zudem sind die 3670 Stellen der Neu-Ulmer Stammbelegschaft bis Ende 2024 sicher, das heißt, betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Neu-Ulm wird nun als Kompetenzzentrum für Reisebusse bezeichnet. In anbetracht einer sehr bedingt sehr unterschiedlichen Auftragslage keine unumstrittene Entscheidung. Denn Stadtbusse als Lückenbüßer in auftragschwachen Zeiten fallen damit weg.

Schick betonte am Donnerstag dennoch, dass damit Jahr wichtige Weichen für die Zukunft gestellt worden seien. Durch Effizienzsteigerungen liege die Bussparte gut in der Spur. „Und wir blicken positiv in die Zukunft“, so Schick. Für das laufende Jahr rechne Daimler insgesamt mit einer deutlichen Absatzsteigerung. Dabei gehe die Sparte von einem spürbaren Absatzwachstum in Europa aus. Wie bereits berichtet, liegt die Ergebnisbeteiligung für jeden Mitarbeiter bei 1930 Euro. (heo)