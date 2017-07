2017-07-27 16:56:00.0

Holzheim Neubaugebiet: Holzheimer sind verärgert

„An der Breite“ darf der Garten nicht zu sehr durch Mauern eingegrenzt werden – doch viele interessiert das nicht. Von Willi Baur

Die Steine des Anstoßes sind unterschiedlich, in den Ausmaßen wie in der Beschaffenheit. Manche filigran, einige massiv fast bis zur Kategorie Panzersperre. Ihnen gemeinsam ist: Sie sind im Neubaugebiet „An der Breite“ nicht zulässig und in Verbindung mit aufgesetzten Zäunen zu hoch.

Das sorgt für Unmut im jüngsten und größten Baugebiet der Kommune und im Rathaus auch. „Diskussionen ohne Ende“ habe sie deswegen schon geführt, beklagt Bürgermeisterin Ursula Brauchle, meint dabei allerdings die Bauherren, nicht den Gemeinderat. Auch der hat sich wiederholt mit der Materie beschäftigt, einmal mehr in der letzten Sitzung vor der Sommerpause.

Zwei Anträge auf Befreiung

Da lagen dem Gremium zwei Anträge auf Befreiung von den Festlegungen des Bebauungsplans vor. Eine denkbare Abweichung davon hatte der Rat kürzlich den Betroffenen im Rahmen einer mit dem Landratsamt abgestimmten Kompromisslösung angeboten. Voraussetzung allerdings: Sockel dürfen maximal 45 Zentimeter hoch sein, die Gesamthöhe der Einfriedung darf 145 Zentimeter nicht überschreiten. Eine echte „rote Linie“ also. Was nun bei der Debatte über die Anträge nur indirekt zur Sprache kam: Gerade mal zwei Bauwillige hatten bisher auf die schriftlich zugegangenen Hinweise der Gemeinde reagiert.

„Fakt ist, dass sich rund 40 Prozent der Bauherren nicht an den Bebauungsplan gehalten haben, wissentlich oder unwissentlich“, stellte die Bürgermeisterin in der Sitzung fest. Das wären bei den bislang fertiggestellten Einfriedungen rund ein Dutzend Verstöße gegen die Vorgaben. „20 solcher Anträge werden noch kommen“, vermutet denn auch Brauchle.

Die zwei Antragsteller wissen jetzt Bescheid. Im einen Fall stimmte der Gemeinderat einer Befreiung einstimmig zu, nachdem sich hier die Einfriedung im Rahmen der Kompromisslinie bewegt. Nicht so im anderen Fall, „ein etwas schwieriger und trauriger“, so Brauchle. Da ging es um eine Kombination aus Betonrandsteinen mit einem Stahlzaun und Einfriedungsteilen aus Ziegelmauerwerk, 155 Zentimeter hoch. Dabei hätte es Brauchle zufolge gerade diese Familie wissen müssen. Im Vorjahr nämlich hatte ihr die Kommune auch auf Geheiß des Landratsamts den Bau eines Gewächshauses auf der Rückseite des Grundstücks verwehrt. Eine „mit viel Liebe gebaute Mauer“ (Brauchle) musste abgerissen werden.

Die Gemeinde will nicht der Buhmann sein

Droht selbiges Schicksal nun auch dem Mauerwerk an der Frontseite? Die von Martin Pietschmann (CSU/DG) aufgeworfene Frage blieb unbeantwortet, Bauamtsleiter Alexander Gehr äußerte sich nur vage: „Alles, was über die Kompromisslinie hinaus geht, müsste von der Genehmigungsbehörde kontrolliert werden.“ Die Bürgermeisterin: „Wir wollten ja nicht unbedingt einen Rückbau, aber bei überschrittenen Grenzen ist es genug.“ Alle Bauherren seien beim Kauf „explizit auf die Vorgaben der Bauleitplanung hingewiesen“ worden. „Es kann nicht sein, dass die Gemeinde den Buhmann dafür abgibt und sich einige nicht daran halten.“

Martin Volk und Bernd Tiltscher (beide SPD/UWH) pflichteten ihr bei: „Wenn wir hier zustimmen, haben wir keine Handhabe bei der Gestaltung des Baugebiets mehr“, sagte Volk. „Dass wir uns in dieser Sache einen Kompromiss abgerungen haben, war nicht einfach und hat uns nicht nur Applaus eingebracht“, befand sein Kollege und betonte: „Es geht auch um Gerechtigkeit.“ Gemeint waren jene, die sich an den Bebauungsplan gehalten haben.