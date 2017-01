2017-01-18 17:07:00.0

Illertissen/Jedesheim Neue Stromleitung: Anlieger stehen wegen Kosten unter Hochspannung

Beim Ausbau der Bayernstraße in Jedesheim sollen Dachanschlüsse in die Erde verlegt werden. Die Anwohner bitten die Stadt um Zuschüsse: Darum ging es gestern im Bauausschuss Von Jens Carsten

Dem Ausbau der Bayernstraße in Jedesheim dürfte so mancher Anwohner mit gemischten Gefühlen entgegen blicken: Einerseits gilt die Fahrbahn als marode, andererseits müssen sich die Anlieger auf Rechnungen mit teils beachtlichen Summen einstellen. Denn von den 1,2 Millionen Euro, die für die Sanierung auf die Stadt zukommen, sollen die Bürger insgesamt 500000Euro übernehmen. Und damit nicht genug: Es kommen weitere Kosten auf die betroffenen Jedesheimer zu.

Im Zuge des Straßenausbaus will der Energieversorger Lechwerke AG (LEW) die Stromleitung von den Dächern ins Erdreich verlegen – und das den Betroffenen mit jeweils 1500 Euro in Rechnung stellen. Angesichts dieser weiteren Ausgaben hätten manche „ihre Verzweiflung kundgetan“, wie Anton Vogt vom Bündnis „Dorferneuerung Jedesheim“ feststellt. Im Namen der Bürger hat er sich mit einem Brief an die Stadt gewandt und um Zuschüsse gebeten. Darum ging es gestern Abend in einer Sitzung des Illertisser Bau- und Umweltausschusses. Die Stimmungslage zu dem Gesuch: relativ einheitlich.

Insgesamt handelt es sich um rund 65 Hausanschlüsse, war in der Sitzung zu erfahren. Die LEW würden beim Preis einen Nachlass gewähren (dann 1350 Euro), falls die Stadt die Verhandlungen mit den Bürgern führe, als gemeinsamer Rechnungsempfänger auftrete und die Abrechnungen dann auch tätige. Der Rabatt von 150 Euro pro Anschluss wiege die Verwaltungskosten jedoch nicht auf, hieß es dazu aus dem Rathaus.

Als ungerechtfertigt empfand Rat Clemens Jans (Freie Wähler) die Abrechnung durch die LEW, die sich durch die Verlegung in die Erde schließlich einige Wartungskosten sparen würden. Sollte die Stadt solche Umbauten jedoch künftig bezuschussen, sah er hohe Kosten auf die Verwaltung zurollen: „Das können wir schier nicht auffangen.“

Sein Fraktionskollege Andreas Lanwehr erinnerte sich, dass der Energieversorger noch vor einigen Jahren solche Verlegungen in der Rudolf-Diesel-Straße auf eigene Kosten gestemmt habe. Lanwehr fand, die LEW sollten es in der Bayernstraße genauso handhaben. Doch das sei dem Unternehmen wohl inzwischen zu teuer. Die Bürger in der Diesel-Straße hätten jedenfalls nach dem Umbau fünf Jahre Zeit gehabt, im Haus „umzukabeln“.

Hiervon erwarten sich die Betroffenen im jetzigen Fall in Jedesheim offenbar weitere Kosten: Denn entweder müssten die Verteiler meist vom Obergeschoss (wo jetzt der Anschluss liegt) nach unten oder die Kabel (aus der neuen Erdleitung) im Haus nach oben verlegt werden, wurde argumentiert.

Rat Wilhelm Fischer (CSU) hielt es für falsch, die Leitungen jetzt nicht in den Boden zu legen. Er wies darauf hin, dass ein einst im Illertisser Haushalt festgesetzter Posten in Höhe von 60000 Euro für einen Weg gedacht gewesen sei und nicht als Zuschuss für Umbauten an den Stromleitungen. „Das ist kein Geschenk für Jedesheim.“

Bürgermeister Jürgen Eisen sah keine Chance für Zuschüsse: „Bei anderen Straßenausbauten haben wir das auch nicht gemacht.“ Ein Beispiel: die Franz-Mang-Straße. Immer weniger Häuser würden heutzutage über die Dächer mit Strom versorgt, solche Umbauten seien daher häufig. Eisen empfahl, den Antrag aus Jedesheim „im Zuge der Gleichbehandlung“ abzulehnen. Er appellierte an die Bürger, die Investitionen auf sich zu nehmen. Er wisse von einem Anlieger in der Mang-Straße, der die Verlegung vom Dach in den Boden verweigert habe. „Der hat einen Holzmasten vor das Haus bekommen“, so Eisen. Auch wer Solaranlagen oder den Anbau von Gauben plane, sei ohne Dachanschluss besser dran.

Das Fazit: Die Räte im Bauausschuss plädierten schließlich einheitlich dafür, keine Zuschüsse für die Verlegung der Stromanschlüsse zu gewähren. Schließlich wolle man alle Bürger gleich behandeln.