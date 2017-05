2017-05-07 09:00:00.0

Neu-Ulm Neue Wege fürs Abwasser

Nach nur fünf Jahren muss der Kanal an der Reuttier Straße/Europastraße erneuert werden. Warum die Arbeiten nötig werden.

Etwa 880000 Euro wird die Stadt in die Sanierung des Abwasserkanals unter der neuen Kreuzung der Europastraße/Reuttier Straße investieren. Wie in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses öffentlicher Lebensraum bekannt wurde, ist das Rohrsystem an dieser Stelle reparaturbedürftig – und das nach nur fünf Jahren.

Wie Vertreter des Ingenieurbüros ISAS aus Füssen erklärten, sei die Reparatur aus verschiedenen Gründen notwendig: Das Abwasser ist recht warm (25 Grad – normal wären 15), weil auch die Milchwerke Schwaben ihr Abwasser in den Kanal leiten. Zum einen ist der PH-Wert ist mit 4,5 (normal wären etwa 6,5 oder höher) an der Grenze dessen, was Beton erträgt. Außerdem ist die Fließzeit seit dem Umbau des Kanals länger. All diese faktoren haben laut den Ingenieuren dazu geführt, dass das von der Säure angefressene Betonrohr ersetzt werden muss.

ANZEIGE

Nun entschieden sich die Stadträte in der Ausschusssitzung dafür, dass nach dem Wickelrohrverfahren ein Kunststoffmantel eingebracht wird. Dabei wird das bestehende Rohr mit PVC ausgekleidet. Die Experten gehen dann von einer Lebensdauer von bis zu 60 Jahren aus. Weil die Milchwerke einen großen Teil des Abwassers ins Rohrsystem einleiten, übernehmen sie die Hälfte der Kosten.

Baubeginn wird Mitte September dieses Jahres sein. Wie die ISAS-Mitarbeiter erklärten, wird das Abwasser in der Zeit oberirdisch umgeleitet – ähnlich der Baumaßnahme an der Augsburger Straße im vergangenen Jahr. Der verkehr werde in den drei Monaten Bauzeit kaum beeinträchtigt. Die Baustellen würden an einigen Stellen entlang der Europastraße eingerichtet, ohne den Verkehr zu beeinträchtigen. Lediglich an der Reuttierstraße im Norden (Höhe Rotes Kreuz) und Süden müssten Schächte als Fluchtwege eingerichtet werden, die einen kurzzeitigen Eingriff in den Verkehr bedeuteten. (kat)