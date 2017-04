2017-04-26 11:00:00.0

Neu-Ulm Neuer Chor braucht junge Stimmen

Die Sängergesellschaft Neu-Ulm hat wie viele andere Vereine ein Problem: Nachwuchsmangel. Durch ein Projekt, das die Stadt unterstützt, soll sich das jetzt ändern. Von Ariane Attrodt

Die Sängergesellschaft Neu-Ulm ist der älteste Verein der Stadt, 1839 wurde er gegründet. Doch wie viele andere Vereine haben die Musiker ein Problem: Der Nachwuchs fehlt. Und auch, wenn der bestehende Chor noch 20 aktive Mitglieder hat, sei er sich doch langsam überaltert, sagt Vorsitzender Christoph Rehle. Stattdessen will sich die Sängergesellschaft sich mit der Unterstützung der Stadt Neu-Ulm nun verjüngen – und damit auch den Veränderungen in der Gesellschaft Rechnung tragen.

Unter dem Motto „Neue Stimmen für Neu-Ulm“ will die Sängergesellschaft einen neuen Chor gründen – mit jungen und „jung gebliebenen“ Sängern, wie es heißt. Geleitet wird der neue Chor von Anara Schock, die ihr Wissen an einer Musikfachhochschule erworben hat. Praktische Erfahrung hat sie reichlich: Sie leitet zurzeit die Frauenchorgruppe Tonart Burlafingen, den Gospelchor Belcanto in Ersingen, die gemischten Chöre in Burgrieden sowie den Kirchenchor in Ersingen. Im jungen Chor der Sängergesellschaft Neu-Ulm soll eine ganze Bandbreite von musikalischen Stilrichtungen vertreten sein, ganz egal ob Pop-Musik, Filmmusik, Musicals, Gospel oder Klassik. Dabei sollen die neuen Sänger mitentscheiden dürfen. Damit der Chor Auftritte auch qualitativ gut meistern kann, sollte er mindestens um die 20 Mitglieder haben, wie Chorleiterin Schock erklärt: „Man braucht jeweils etwa fünf Sänger pro Stimme. Und Stimmen gibt es vier: Sopran, Alt, Tenor und Bass.“

ANZEIGE

Neue Chormitglieder müssen nicht unbedingt der Sängergesellschaft beitreten. Das ist für Gerhard Leopold, Vizepräsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben sowie Vorsitzender des Iller-Roth-Günz-Sängerkreises, ein wichtiger Punkt: „Die Leute wollen frei und nicht gebunden sein.“ Deshalb ist er sich sicher, dass sich auch die Struktur der Vereine ändern wird.

Unterstützung bekommt die Sängergesellschaft von der Stadt Neu-Ulm. Oberbürgermeister Gerold Noerenberg hält das Vereinsleben für wichtig, wie er sagt: „Es macht den Charakter einer Stadt aus, was es in ihr für Vereine gibt und wie intakt diese sind.“ Dass es an Nachwuchs mangele, ist laut Noerenberg ein allgemeines Problem in der Sängerlandschaf. Das Paradoxe daran sei, dass es zwar viele vollbesuchte Veranstaltungen gebe, aber wenige selbst einem Chor beitreten. Er betont: „Gesangsvereine haben manchmal noch einen angestaubten Ruf, können aber sehr modern sein.“

Vorsitzender Rehle ist seit 40 Jahren in der Sängergesellschaft aktiv – das schaffe eine starke emotionale Beziehung. „Es bewegt uns alle, dass wir sagen: Den Verein darf man nicht so untergehen lassen“, betont er. Der „alte“ Chor treffe sich zwar noch, es sei aber auf Grund der Altersstruktur nicht mehr möglich, komplette Programme auf die Beine zu stellen. „Wir wollen verhindern, dass der Moment kommt, wo es unseren Ansprüchen nicht mehr genügt“, sagt Rehle. Deshalb soll „junge“ Chor der künftige Stammchor der Sängergesellschaft werden. Über 10000 Flyer wurden schon verteilt, um auf das Projekt aufmerksam zu machen.

Ein großer Auftritt des neuen Chors steht bereits fest: Zum 150-jährigen Jubiläum der Stadterhebung Neu-Ulm. „Der älteste Verein sollte beim Stadtjubiläum eine gewichtige Rolle spielen“, sagt Rehle. Damit das funktioniere, brauche man einen neuen Chor, der auch zur Stadt passe – und junggeblieben und dynamisch sei.

Geprobt wird jeweils donnerstags um 20 Uhr im Edwin-Scharff-Haus, erstmals am 11. Mai.