Region Ulm Neuer Einbruch weist Parallelen zum tödlichen Fall in Ulm auf

In Amstetten (Alb-Donau-Kreis) hat es einen Einbruch gegeben, der Parallelen zu dem Fall vom Ulmer Eselsberg aufweist. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.

Amstetten liegt etwa 27 Kilometer vom Ulmer Eselsberg entfernt, wo am vergangenen Samstag ein 59-Jähriger getötet wurde. Unbekannte haben am Dienstag Geld aus einem Haus in Hofstett-Emerbuch gestohlen, das zu Amstetten gehört, berichtet die Polizei. Die Täter waren zwischen 18 und 18.15 Uhr durch die Garage in die Wohnräume gelangt – die Bewohner hatten sich lediglich in dieser Zeit nicht in dem Haus an der Neuen Straße aufgehalten.

Auch bei dem Einbruch am Eselsberg waren die Täter, die dort einem 59-jährigen Mann tödliche Verletzungen zufügten, durch die Garage in die Wohnung gelangt. Die Polizei prüfe, ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gebe, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Ulmer Einbruchsopfer starb an Kopfverletzungen

Bei dem Einbruch im Veltlinerweg in Ulm am Samstag war der 59 Jahre alte Bewohner des Hauses an den Folgen der Kopfverletzungen gestorben, die ihm ein Angreifer zugefügt hat. Das ergab die Obduktion.

Die Polizei geht davon aus, dass das Opfer von einem der Täter niedergeschlagen worden ist. Womit, ist nach Angabe von Polizeisprecher Wolfgang Jürgens noch unklar. Die Behörden gehen davon aus, dass mindestens zwei bislang unbekannte Täter am Samstag gegen 2.30 Uhr in das Haus im Veltlinerweg einbrachen.

Nach Aussagen von Nachbarn gelangten die Einbrecher durch eine stählerne Brandschutztür über die Garage in den Keller der Wohnung, in der der 59-Jährige mit seiner Mutter lebte. Einer der Einbrecher soll den Mann angegriffen, niedergeschlagen und gefesselt haben. Dann ergriffen die Unbekannten die Flucht. Der 91-jährigen Mutter, die mit dem Opfer in dem Haus lebte, taten die Einbrecher nichts an.

Bisher keine Spur von Tätern

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter Schmuck aus der Wohnung entwendet haben. Der Umfang der Beute steht noch nicht fest. Ob es sich bei den Tätern um Einbrecher auf der Suche nach Wertsachen handelt oder ob die Unbekannten den 59-Jährigen gezielt angriffen, ist nach Angaben von Polizeisprecher Jürgens ebenfalls noch unklar. Die Beamten haben unmittelbar nach der Tat die Ermittlungen aufgenommen und Zeugen befragt. Polizisten verteilten Handzettel bei den Nachbarn. Die Befragungen und Hinweise hätten bisher jedoch keine Spur auf die Täter ergeben, berichten die Ermittler.

Die Polizei sucht weiter nach Zeugen, die am frühen Samstagmorgen zwischen 1 und 4 Uhr oder an den Tagen zuvor in der Umgebung des Tatorts rund um Veltlinerweg und Scultetusweg auf dem Eselsberg verdächtige Personen gesehen oder dort in den vergangenen Tagen fremde Fahrzeuge bemerkt haben. Diese und weitere Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0731/1880 oder in jeder Dienststelle entgegen. (mase/nos)