2016-12-23 15:00:00.0

Senden Neuer Garten für die Kinder in Senden

Die Außenanlage von St. Christophorus in Senden wird saniert. Was dort geplant ist Von Angela Häusler

Die Außenanlagen am Kinderzentrum St. Christophorus in Senden werden derzeit erneuert. Dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss wurden in seiner jüngsten Sitzung die entsprechenden Pläne dafür vorgestellt. Sowohl der Bereich für den Kinderhort als auch für den Kindergarten sei baufällig, das zeigten die Ausführungen der zuständigen Architektin. Konkret betrifft das die Bodenbeläge und auch die Spielgeräte – beides ist nicht mehr zu reparieren und muss erneuert werden.

Bei den Erneuerungen versuche man aber, Kosten zu sparen. Zum Beispiel würde das Material – wo es möglich sei – weiterverwendet. Die Architekten nannten diesbezüglich etwa einen Teil der alten Bodenplatten, die neu verbaut werden könnten. Entstehen soll unter anderem ein Bauspielplatz mit einer Mini-Fahrbahn, ein neues Atrium mit Sitzgelegenheit und Beschattung durch Sonnenschirme sowie im hinteren Gartenteil ein Hügel zum Rutschen. Dort befindliche Pappeln seien nicht mehr stabil und sollen im Zuge der Arbeiten gefällt werden. Dies wollten mehrere Stadträte jedoch nicht unterstützen – erst solle ein weiterer Fachmann die Gewächse unter die Lupe nehmen, entschieden sie auf Antrag der Grünen.

Die Gesamtkosten für die Planung und den Bau des neuen Gartens liegen nach Angaben der Sendener Stadtverwaltung bei 195000 Euro. Von diesem Betrag finanziert die Kommune den Löwenanteil, nämlich 120000 Euro. Träger der Kinder-Einrichtung ist die Pfarrgemeinde St. Josef.