2017-06-09 07:00:00.0

Weißenhorn Neuer Laden in Biberachzell: Tante Emma heißt jetzt Jürgen

Ein Bremer bringt den Dorfladen nach Biberachzell zurück. Was Jürgen Altmann dort künftig neben Lebensmitteln alles anbieten möchte. Von Jens Noll

Das Geschäft sieht auf den ersten Blick nicht wie ein klassischer Dorfladen aus. Neben dem Eingang stehen zwei Figuren von Dick und Doof. Im Laden selbst fällt der Blick erst einmal auf die Sitzecke im hinteren Bereich des Raumes: Ein Sofa, zwei Stühle und ein Tisch, auf dem ein Teller mit Hefezopf steht. Im Hintergrund läuft Musik. „Es soll gemütlich aussehen, damit die Leute sagen: Hier will ich einkaufen“, erzählt Jürgen Altmann.

Am Dienstag hat der 45-Jährige an der Baderstraße in Biberachzell seinen Dorfladen eröffnet. 50 bis 60 Leute seien am ersten Tag gekommen, berichtet er. Am zweiten Tag waren es um die 40. Mit diesem Auftakt ist er sehr zufrieden. „Die meisten Leute waren echt begeistert“, sagt er. Das kann Wilhelm Klauer bestätigen: „Die Biberachzeller sind voll des Lobes.“

ANZEIGE

In weißen Holzregalen an den Wänden finden Altmanns Kunden Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf. Im Sortiment sind unter anderem Nudeln, Mehl, Zucker, Kaffee, Tee und weitere Getränke, aber auch Reinigungsmittel, Hygieneartikel, Windeln, Grillkohle und Grußkarten.

Über einen Bäcker bezieht Altmann täglich frische Backwaren. In den nächsten Tagen soll die bestellte Kühlvitrine eintreffen, so kann der ursprünglich aus Bremen stammende Geschäftsinhaber künftig auch Wurst, Käse und frische Molkereiprodukte anbieten. „Spätestens in zwei Wochen ist auch die Eistruhe da“, fügt er hinzu. Weitere Süßigkeiten wie Schokolade und Gummibären können Kinder und andere Naschkatzen schon jetzt kaufen.

Altmann ist überzeugt davon, dass die Biberachzeller, vor allem viele ältere Bürger, sein Angebot nutzen werden. Vor vielen Jahren gab es schon einmal einen Laden im Ort, die Gemischtwarenhandlung von Josef Butzmann. Sie war dort, wo sich jetzt die Wohnung von Altmann und seiner Lebensgefährtin Carmen Csauth befindet. Der neue Laden ist sich im ehemaligen Stadel hinter dem Haus. Erst im Januar ist der 45-Jährige nach Biberachzell gekommen und mit Csauth zusammengezogen. Sie arbeitet als Frisörin in Pfaffenhofen. Zuvor lebte er in Hechingen in Württemberg und arbeitete bei einer Firma im Bereich Medizintechnik. Doch auf Nachtschichten hatte er keine Lust mehr.

An seinem neuen Wohnort fiel das Gespräch zwischen Altmann und Nachbarn immer wieder auf die fehlenden Einkaufsmöglichkeiten in Biberachzell. „Meine Lebensgefährtin und ich haben gesagt: Wir probieren es mit dem Laden“, sagt er. Im März begannen die beiden mit dem Umbau der ehemaligen Werkstatt.

Noch ist nicht alles fertig. „Stück für Stück wollen wir den Laden noch gemütlicher machen“, erzählt Altmann. Das Geschäft soll nicht nur ein kleiner Einkaufsmarkt sein. Ihm schwebt ein Treffpunkt vor, wo Mütter mit ihren Kindern auch auf ein Eis vorbeikommen oder ältere Kunden sich zum Tratsch treffen. Deshalb die Sitzecke: Wer möchte, kann sich bei einer Tasse Kaffee ausruhen und sich dabei mit anderen Kunden unterhalten.

Geöffnet hat der Dorfladen dienstags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Zusätzlich will Altmann jeden zweiten Samstag vormittags aufmachen. Ein bisschen Zeit will er sich aber noch für seine Familie aufheben. Er und seine Lebensgefährtin haben vier Kinder.