2017-04-22 17:00:00.0

Neu-Ulm Neuer Platz für Kinder

Tagesstätte im Offenhauser Gries: Die Stadt stellt Bürgern am Donnerstag den Bebauungsplan vor.

Neu-Ulm bekommt eine neue Kindertagesstätte. Diese wird an der Schwabenstraße in der Nähe des Hallenbads gebaut und soll Platz für drei Kindergarten- und drei Krippengruppen haben. Um das Vorhaben den Bürgern vorzustellen, veranstaltet die Stadt am Donnerstag, 27. April, einen Infoabend für Bürger. Dort wird der Bebauungsplan für die Anlage im Offenhauser Gries erläutert. Beginn ist um 17.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Der Entwurf des Plans kann bereits ab Montag, 24. April, bis Mittwoch, 24. Mai, im Rathaus (3. Stock) eingesehen werden. Die Planunterlagen sind auch auf der städtischen Homepage unter nu.neu-ulm.de abrufbar.

Wie berichtet, plant die Stadt den Bau einer neuen Kindertagesstäte an der Schwabenstraße, unweit des Neu-Ulmer Hallenbades. Einen entsprechenden Beschluss hat der Neu-Ulmer Stadtrat Ende vergangenen Jahres gefasst. Das Gebiet, auf dem die Kindertagesstätte entstehen soll, ist derzeit laut Bebauungsplan noch als Grünfläche zur Nutzung als Sportanlage ausgewiesen. Um den Bau der Betreuungseinrichtung möglich zu machen, ist die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans nötig, teilt die Verwaltung mit. Das rund 4800 Quadratmeter große Gebiet soll daher künftig als Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung für soziale Einrichtungen ausgewiesen werden. Der Neubau der Tagesstätte selbst wird eingeschossig. (az)