2017-10-08 15:00:00.0

Roggenburg/Weißenhorn Neuer Radweg: Eröffnungsfeier bei Sturm und Regen

Die Verbindung von Biberach über Asch nach Biberachzell wird offiziell freigegeben. Trotz schlechten Wetters gibt es viel Lob für die Verbindung. Von Angela Häusler

2,2 Kilometer lang und 800000 Euro teuer ist der Geh- und Radweg, den Vertreter der Kommunen Roggenburg und Weißenhorn sowie des Landkreises Neu-Ulm am Freitag feierlich für den Verkehr freigegeben haben. So viel zu den nackten Zahlen. Was noch wichtiger ist: Er schafft eine lange vermisste, sichere Verbindung für Radfahrer und Fußgänger zwischen Biberach und Biberachzell.

Statt auf der schmalen Kreisstraße NU 10 zu fahren, können Radler künftig den frisch geteerten Radweg. Mehr noch: Roggenburg, Biberach, Asch, Biberachzell und Weißenhorn sind nun lückenlos durch Radwege verbunden.

Ein „Musterbeispiel an interkommunaler Zusammenarbeit“ sei der Bau dieses Radwegs gewesen, betonte Roggenburgs Bürgermeister Mathias Stölzle am Nachmittag, als neben Funktionsträgern aus Politik und Behörden auch interessierte Bürger und Kirchenvertreter zum Biberacher Ortseingang gekommen waren. Denn der neue Verkehrsweg sei in guter nachbarschaftlicher Beziehung und mit Unterstützung des Landkreises sowie des Freistaats Bayern innerhalb von fünf Monaten geschaffen worden. „Eine sinnvolle Investition“, sagte Stölzle, der in Erinnerung rief, dass auch die Bereitschaft der Grundstückseigentümer, einen Teil ihrer Flächen zur Verfügung stellten, Voraussetzung für den Bau gewesen ist.

Der Radweg sei ein wichtiger Beitrag zur Verkehrssicherheit, sagte Landrat Thorsten Freudenberger. In Kreis und Region spielten Ausbau und Instandhaltung des Radwegenetzes schon lange eine tragende Rolle, zumal der Landkreis gerade erst in die „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern“ aufgenommen worden sei. Das zuständige Innenministerium habe dem Kreis in diesem Zusammenhang bereits gute Startbedingungen bescheinigt, beispielsweise was das Radwegenetz und die Beschilderung angehe. „Wir haben jedoch noch eine Wegstrecke vor uns“, ergänzte Freudenberger.

Der Landkreis übernimmt 50 Prozent der Baukosten, abzüglich der Zuschüsse der Freistaats, deren Höhe noch nicht feststeht. Den Rest der Kosten teilen sich Roggenburg und Weißenhorn, entsprechend der Streckenlänge im jeweiligen Gemeindegebiet. Mit dem gelungenen Bauwerk sei nun für mindestens zehn Jahre vorgesorgt, sagte Jens Ehmke, Leiter des staatlichen Bauamts Krumbach. Wegen des stürmischen Wetters verzichtete Weißenhorns Rathauschef Wolfgang Fendt auf ein eigenes Grußwort – Pfarrer Andreas Erstling und Pater Johannes-Baptist Schmid erbaten allerdings noch göttlichen Segen für den Weg und seine Benutzer.