2018-01-25 06:00:00.0

Holzheim Neues Pflaster und ein Wasserspiel auf dem Dorfplatz

Die Bürgermeisterin und ein Landschaftsarchitekt stellen ein Konzept für die Neugestaltung der Holzheimer Ortsmitte vor. Einige Bürger reagieren mit Skepsis. Von Willi Baur

Das Interesse der Bürger am Projekt ist groß, aber einige Holzheimer begegnen den Plänen für eine Neugestaltung des Dorfplatzes mit Skepsis. Das ist am Dienstagabend deutlich geworden, als Bürgermeisterin Ursula Brauchle und der Landschaftsarchitekt Thomas Lauterbach aus Markt Rettenbach im Unterallgäu das Konzept vorstellten. Auch nach der sehr lebhaften Diskussion im voll besetzten Pfarrheim blieben noch einige Fragen offen, zur endgültigen Planung ebenso wie zur Finanzierung.

Mehrfach machte Lauterbach deutlich: „Es ist ja nur eine erste Idee.“ Weder er noch Brauchle mochten den Einwand akzeptieren, dass mit der geplanten verkehrsberuhigten Zone zwischen Pfarrheim, Rathaus und Kirche die Zufahrt zum Wertstoffhof behindert werde. „Wir müssen beim Tempo auch mal umdenken“, sagte die Bürgermeisterin, „außerdem gibt es zum Bauhof noch einen anderen Weg“. Und einen Stau habe sie vor dem Rathaus noch nie gesehen. Zusätzlicher Verkehrslärm sei durch das vorgesehene Naturstein-Pflaster nicht zu erwarten, antwortete der Planer auf Fragen besorgter Anwohner.

Nicht völlig ausräumen konnten Brauchle und Lauterbach allerdings den Hinweis auf mögliche Engpässe bei starkem Besuch von Gottesdiensten, weil im verkehrsberuhigten Bereich nur auf eigens ausgewiesenen Stellplätzen geparkt werden dürfe. In diesem Zusammenhang hatte Lauterbach übrigens einige zusätzliche Parkflächen an der Südseite des Rathauses vorgeschlagen. Der vorhandene Sockel für den Maibaum soll davon Brauchle zufolge nicht tangiert werden.

Vor dem Rathaus und vor dem Westeingang zum Kirchenareal sieht der Plan durch großflächiges Pflaster optisch abgesetzte, kleinere Plätze vor, Gehwege soll es im gesamten Bereich künftig nicht mehr geben. Der Neugestaltung müsste eventuell auch die Linde an der Einmündung der Bauerngasse in die Kirchstraße weichen. Und möglicherweise auch die denkmalgeschützte Kirchenmauer. Die sei zwar „keine Zier“, sagte die Bürgermeisterin, gleichwohl bei der geplanten Sanierung der Pfarrkirche bislang nicht einbezogen. Gespräche dazu mit Pfarrei und Diözese stehen ihren Worten nach noch an, es gebe noch reichlich Abstimmungsbedarf. Schließlich soll die Neugestaltung des Dorfplatzes mit den geplanten Projekten der Pfarrei inhaltlich und zeitlich koordiniert werden, also auch mit dem Umbau des angrenzenden Pfarrheim-Vorplatzes.

Für die Kommune selbst sieht Brauchle ebenfalls noch einiges zu tun: Wasserleitungen und Kanäle im geplanten Baufeld müssen geprüft und gegebenenfalls saniert, womöglich eine Trasse für ein Fernwärmenetz eingeplant werden. Unter diesen Umständen konnten die Verantwortlichen noch keine belastbaren Zahlen für das Vorhaben nennen. Klar ist nur: Ziel ist, eine Förderung aus EU-Mitteln für den ländlichen Raum zu bekommen.

Ein Bürger fragte: „Was passiert, wenn es mit dem Zuschuss nicht klappt?“ Dann gebe es im Zweifelsfall auch noch andere Fördermöglichkeiten, antwortete die Rathauschefin. „Wir wollen das Projekt in naher Zukunft umsetzen, es ist ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung unserer Gemeinde.“ Ziel sei ein attraktiver Treffpunkt zum Verweilen und zur Kommunikation. Der Gemeinderat habe sich damit bei einer Klausurtagung im Herbst bereits intensiv beschäftigt, werde dies weiterhin tun und sich mit den Wortbeiträgen des Abends auseinandersetzen, ergänzte sie.

Hinzu kommen wohl noch weitere Detailfragen: die Platzierung eines Brunnens etwa, vielleicht sogar verbunden mit einem Wasserspiel. Oder die Idee einer wie auch immer gestalteten Dauerbühne für kleinere Veranstaltungen neben Dorffest und Vatertags-Biergarten. Oder mit Alternativen zu den vom Planer vorgeschlagenen „hellen Beton-Blöcken als Blickfang und zum Verweilen“. Zwei junge Frauen würden stattdessen Sitzbänke oder blühende Pflanzungen bevorzugen, „schön wäre auch ein Café“. Das dürften nicht die letzten Anregungen sein. Das Thema Dorfplatz soll bei der Bürgerversammlung Ende Februar ebenfalls zur Sprache kommen, kündigte Brauchle an.