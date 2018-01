2018-01-08 07:00:00.0

Weißenhorn Neujahrsempfang 2018: Ein Vormittag mit vielen Preisträgern

Weißenhorns Bürgermeister Wolfgang Fendt wirft in der Stadthalle einen Blick auf die anstehenden Projekte. Und er zeichnet drei engagierte Bürger aus. Von Jens Noll

Trommelwirbel zu Beginn: Mit einem Schlagzeugsolo hat Lenny Rehm am Sonntagvormittag den Neujahrsempfang der Stadt Weißenhorn eröffnet, zu dem gut 200 Besucher in die Stadthalle gekommen waren. Die Veranstaltung war diesmal geprägt von mehreren Preisträgern: Zum einen war das Rehm selbst, der beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet worden war, ebenso wie Eleni Kassahm, die am Ende des Rahmenprogramms am Flügel spielte. Zwischendurch traten die Rockodiles auf, die 2017 Bundessieger Tanz im Schulsport wurden. Zudem zeichnete Bürgermeister Wolfgang Fendt drei Weißenhorner mit der höchsten Auszeichnung der Stadt aus.

Zunächst einmal fasste der Rathauschef jedoch zusammen, welche Aufgaben in den nächsten Jahren für die Stadt anstehen: „Höchste Priorität hat die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.“ In Weißenhorn werde es immer schwerer, Wohnungen zu finden. Deshalb bringe sich auch die Stadt selbst ein und errichte eigene Immobilien. „Wir müssen einen Schwerpunkt setzen, sonst werden wir soziale Probleme bekommen“, sagte Fendt.

Ausbau der Ganztagesbetreuung, Neubauten von Feuerwehrhäusern in Biberachzell und an der Illerberger Straße, die Erweiterung des Fernwärmenetzes und den Bau der Supermärkte auf der Hasenwiese nannte der Rathauschef als weitere Projekte. Ebenso die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge: „Die Staatsregierung ist auf einem guten Weg“, sagte Fendt dazu.

Mit der Europaministerin Beate Merk war auch ein Mitglied der bayerischen Staatsregierung zu Gast. Wie Fendt betonte sie in einer kurzen Ansprache das Miteinander, das nötig sei, um große Aufgaben – auch auf Bundesebene und europaweit – bewältigen zu können. Der stellvertretende Landrat Roland Bürzle sprach von einigen „Operationen“, die der Landkreis Neu-Ulm gemeinsam mit Weißenhorn vor sich habe. Neben dem Fernwärme-Projekt seien das der Umbau des Fachklassentrakts am Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und die Umstrukturierung der Kliniken.

Viel angestoßen und bewirkt haben bereits Richard Wieser, Herbert Miller und Anton Walser sen. Sie wurden von den Stadträten, nach Vorschlägen aus der Bürgerschaft, für die Verleihung der Ehrennadel ausgewählt. Der NKG-Lehrer Wieser ist Gründer und Trainer der Rockodiles, Miller seit Jahrzehnten mehrfach engagiert, unter anderem in der Kolpingfamilie, im Liederkranz und als Hausmeister des historischen Stadttheaters. Walser sen. ist Fendt zufolge eines der letzten „Weißenhorner Originale“ und als Helfer bei vielen Veranstaltungen ein Beispiel für Bürgersinn und Solidarität. Der Bürgermeister dankte ihnen für ihr großes Engagement.