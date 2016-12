2016-12-28 17:00:00.0

Senden Neun Menschen bei Unfall auf der A7 verletzt

Ein 58-Jähriger rammt mit seinem Auto auf der A7 bei Senden einen vorausfahrenden Van – und verursacht damit einen Großeinsatz.

Insgesamt neun Personen sind bei einem Unfall mit zwei Fahrzeugen am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr, auf der A7 am Autobahndreieck Hittistetten verletzt worden.

Laut Polizei erkannte ein 58-Jähriger, der mit seinem Audi auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Füssen unterwegs war, offenbar zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm verlangsamte und schließlich zum Stillstand kam. Der Mann versuchte noch abzubremsen und nach rechts auszuweichen, krachte aber auf dem rechten Fahrstreifen einem Mercedes-Van ins Heck. Dabei wurden alle vier Insassen im Audi sowie eine fünfköpfige Familie in dem Van verletzt. Die sieben Leicht- und zwei Schwerverletzten wurden in die Krankenhäuser nach Weißenhorn, Ulm und Günzburg gebracht. Wegen der zunächst nicht bekannten Anzahl an Verletzten waren insgesamt neun Rettungswagen mit drei Notärzten alarmiert worden und an der Unfallstelle im Einsatz. Die Feuerwehr Senden sowie Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Vöhringen halfen bei der Absicherung der Unfallstelle und Reinigung der Fahrbahn.

Die beiden total beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Günzburg gibt den Sachschaden mit rund 35000 Euro an. Die Behinderungen wegen der Unfallaufnahme und der Bergung der Unfallfahrzeuge am Autobahnkreuz Hittistetten dauerten bis etwa 18 Uhr an. (az)