2017-05-28 16:17:00.0

Erbach Nickerchen nach Rowdy-Fahrt über Bundesstraße

Ein Betrunkener verursacht am Samstagabend bei Erbach einen Unfall und flüchtet nach Hause.

Ein Betrunkener hat am Samstagabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er verursachte einen Unfall auf der B 311 bei Erbach und flüchtete danach – um Zuhause ein Nickerchen im Auto einzulegen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 41-Jährige um 18.35 Uhr in Richtung Ulm. Auf Höhe des Flugplatzes fuhr er mit etwa 90 Stundenkilometern mit seinem Audi auf den vor ihm fahrenden VW Passat auf. Dessen 55 Jahre alter Fahrer hielt bei nächster Gelegenheit an, so die Polizei. Daran dachte der Unfallverursacher offenbar erst gar nicht, er raste weiter, sodass ihn der VW-Fahrer aus den Augen verlor. Kurze Zeit später begegneten sich die beiden Beteiligten erneut in Erbach. Aber auch dort war der Unfallverursacher nicht zum Anhalten zu bewegen. Da sich der Geschädigte das Kennzeichen des schwarzen Audis notierte, ermittelte die Polizei den Fahrer und stattete diesem zu Hause einen Besuch ab: Er saß völlig betrunken in seinem verschlossenen Fahrzeug und reagierte nicht mehr. Die Beamten schlugen daraufhin die Scheibe des Wagens ein, bargen den völlig betrunkenen Mann. Seinen Führerschein musste der 41-Jährigen gleich abgeben. Er sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr entgegen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Da der schwarze Audi A6 mit Ulmer Zulassung zusätzliche Schäden aufweist, die nicht von dem Unfall stammen können, vermutet die Polizei einen weiteren. Hierzu sucht das Polizeirevier Ulm-West Zeugen, die in Erbach oder auf der Strecke zwischen Erbach und Ulm Beobachtungen gemacht haben (Telefonnummer 0731/188-3812). (az)