2018-02-01 05:55:00.0

Ulm/Neu-Ulm Niedrigste Arbeitslosenquote in Deutschland

Der Winter ist in der aktuellen Statistik kaum spürbar. Welche Qualifikationen besonders gefragt sind.

Der Leiter der Agentur für Arbeit Donauwörth, Richard Paul, freut sich: „Wir haben die geringste Arbeitslosenquote in Deutschland!“. Allerdings stieg die Arbeitslosenquote im Januar gegenüber dem Dezember wie jedes Jahr deutlich an. „Wir liegen aber unter dem Januar-Niveau der Vorjahre.“ Saisonübliche Entlassungen in der Winterzeit und zum Jahresende waren in diesem Monat bestimmend für die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, fasst er zusammen. Die Quote stieg im Januar um 0,3 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent, im Vorjahr lag sie bei 2,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Landkreis Neu-Ulm stieg im Januar um 0,3 Prozent und liegt nun bei 2,4 (Vorjahr: 2,7 Prozent). Zum Stichtag waren 2368 Arbeitslose gemeldet (plus 305 zum Vormonat, minus 233 zum Vorjahr). Zur Besetzung stellten Arbeitgeber insgesamt 1746 offene Stellen zur Verfügung (25 mehr als im Vormonat).

Die aktuelle Statistik der Arbeitsagentur

Die saisonalen Entlassungen treffen im kurzfristigen Vergleich mit dem Vormonat vor allem Männer und Ausländer, da diese besonders häufig in den witterungsabhängigen Berufen arbeiten. Die Einstellungsbereitschaft der Firmen ist nach Einschätzung der Agentur weiterhin sehr positiv und die wirtschaftliche Grundstimmung hält weiter an und lässt für das Jahr 2018 eine gute Arbeitsmarktsituation weiter erwarten.

Unverändert werden fast in allen Bereichen Fachkräfte oder Helfer gesucht. Insbesondere in folgenden Bereichen: Metallbearbeitung, Metallbau, Maschinen- und Fahrzeugtechnik, Mechatronik und Elektrotechnik, Logistik, Fahrzeugführer und Verkauf. 35,6 Prozent der Stellen wurden von Arbeitnehmerüberlassungsfirmen („Leiharbeit“) gemeldet. In Ulm besteht ein großer Bedarf auch an Verkäufern, Fachkräften für den Hotel- und Gaststättenbereich sowie für die Gesundheitsbranche. Im Handwerk werden verstärkt Fachkräfte für Sanitär-, Klima- und Heizungstechnik aber auch Zimmerei- sowie Maler- und Lackierfachkräfte gesucht. Im Stadtgebiet Ulm waren 2529 arbeitslose Menschen über die Arbeitsagentur auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Zum Dezember sind das 222 Frauen und Männer mehr. Zum Vorjahresmonat nahm die Zahl der Arbeitslosen um 395 ab. Die Arbeitslosenquote stieg im Januar um 0,3 auf 3,6 Prozent. Dazu Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm: „Ulm ist im Land die einzige kreisfreie Stadt mit einer Quote unter vier Prozent.“ Zum Vorjahr sank die Quote im Stadtgebiet um 0,7 Prozentpunkte.

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Alb-Donau stieg um 0,2 auf 2,5 Prozent. Im Kreis Günzburg liegt die Quote bei 2,5 Prozent. (az)