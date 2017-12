2017-12-05 07:00:00.0

Weißenhorn Nikolausmarkt bringt Weißenhorn zum Funkeln

Am Donnerstag beginnt der traditionelle Nikolausmarkt auf dem Kirch- und dem Schlossplatz. Bei der „Schwäbischen Weihnacht“ im Stadttheater gibt es diesmal eine Neuerung. Von Jens Noll

Viele Geschenkideen, süße und deftige Leckereien, dazu heißer Punsch, Glühwein und ein Schuss Besinnlichkeit: Vom kommenden Donnerstag an breitet sich auf dem Kirch- und dem Schlossplatz wieder vorweihnachtliche Stimmung aus. Um 16 Uhr machen die Stände des Nikolausmarkts auf, um 17 Uhr werden der Chor der 6. Klassen des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums und anschließend Bürgermeister Wolfgang Fendt die traditionelle Veranstaltung offiziell eröffnen. Und gegen 18 Uhr kommt sogar der Nikolaus zusammen mit Knecht Ruprecht auf einen Besuch vorbei.

Jeweils bis 20.30 Uhr am Abend können sich die Besucher an den vier Tagen bis Sonntag anschauen, was die insgesamt 39 Aussteller in ihren geschmückten Hütten zu bieten haben, und die kulinarische Auswahl genießen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Nikolausmarkt nur leicht gewachsen. Auch eine lebende Krippe ist wieder zu sehen, dazu ein täglich wechselndes Bühnenprogramm.

Für die kleinen Gäste des Nikolausmarkts gibt es am Samstag, 9. Dezember, ein spezielles Programm. Um 15 Uhr können Kinder im Heimatmuseum Weihnachtssterne basteln und von 14 bis 17.30 Uhr im Alten Rathaus Kerzen wickeln. Zweiteres bietet der Förderverein des Waldkindergartens an. Der Eingang zum Kerzenwickeln ist hinter dem Stand des Waldkindergartens.

Weihnachtlich geht es auch im Historischen Stadttheater zu. Alle Jahre wieder stimmt die „Schwäbische Weihnacht“ mit Lyrik auf die Weihnachtszeit ein, diesmal aber in komplett neuer Besetzung. Schwäbisch und mal heiter, mal besinnlich sind die Texte, die Maria Störk, Roland Kast und German Schwehr vortragen. Aufführungen sind an den Freitagen 8. und 15. Dezember, jeweils 20 Uhr, sowie an den Samstagen 9. und 16. Dezember, jeweils um 15 und 19.30 Uhr. Am ersten Wochenende spielen dazu die Bubenhauser Volksmusik und die Staiger Stubenmusik. Am zweiten Wochenende übernimmt die Weißenhorner Formation Forever Young mit Winfried Bader, Ulrich Hoffmann und Ulrich Nittmann die musikalische Gestaltung. Sie präsentieren englische Songs und Balladen von den 60er-Jahren bis heute, deutsche Stücke – bevorzugt von Liedermachern wie Reinhard Mey oder Hannes Wader –, aber auch alte, deutsche Volkslieder.

Karten für die „Schwäbische Weihnacht“ sind im Vorverkauf an der Infothek der Stadt erhältlich. Mit etwas Glück können Sie mit der NUZ aber auch kostenlos hin. Wir verlosen dreimal zwei Karten für die Veranstaltung am Freitag, 15. Dezember, 20 Uhr. Wer gewinnen will, schreibt bis zum morgigen Mittwoch, 12 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Schwäbische Weihnacht“ an gewinnspiel@nuz.de. Bitte vollständigen Namen, Adresse und Telefonnummer angeben. Wir wünschen viel Glück!