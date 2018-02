2018-02-03 06:00:00.0

Weißenhorn Nuxit: Charmeure gehen in die Offensive

Eine in Weißenhorn gestartete Initiative will für den Verbleib Neu-Ulms im Landkreis werben. Bei einem ersten Treffen sammelt sie Ideen für mögliche Aktionen. Von Angela Häusler

„Charme-Offensive - NUr gemeinsam“, so nennt sich die noch kleine Bewegung im Landkreis, die sich wegen des möglichen Nuxits Sorgen macht. Ihre Mitglieder wollen sich in den nächsten Monaten aktiv für den Verbleib der Stadt Neu-Ulm im Landkreis einsetzen – mit Postkarten, Aufklebern und mit Veranstaltungen.

Bei ihrem ersten Treffen in der „Rose“ in Grafertshofen hat sich die Gruppe auf den Leitsatz „Zusammenhalten, Zukunft sichern“ geeinigt. Das Dutzend Mitstreiter, das die Charmeoffensive am Donnerstagabend versammelt hat, war sich einig: Beim Nuxit würden am Ende alle Beteiligten verlieren. „Der falsche Weg“, „nur das Ansinnen einiger weniger“ oder schlicht „Blödsinn“ sei es, wenn Neu-Ulm aus dem Kreis austrete. „Es schwächt die Region. Es wäre ein Riesenverlust für den Landkreis, aber auch Neu-Ulm würde draufzahlen“, fasste Jürgen Bischof, Freie-Wähler-Kreisrat und einer der Ideengeber der Offensive, zusammen.

In groben Zügen legte die Gruppe fest, wie sie gegensteuern will. Es müsse darum gehen, den Bürgern sowohl Neu-Ulms als auch des Kreises die negativen Folgen eines Nuxits zu verdeutlichen, die gemeinsame Identität Neu-Ulms mit dem Kreis zu betonen und gerade auch bei Bürgern der Stadt Neu-Ulm für einen Verbleib im Kreis zu werben. „Neu-Ulm geht es ja im Landkreis sehr gut“, betonte Klaus Rederer, Sprecher der Initiative „Nuxit? So geht´s net“, die in Neu-Ulm für einen Bürgerentscheid kämpft. „Wir sind da auf einem guten Weg“, ergänzte er. Mit der Neu-Ulmer Gruppe werde man sich austauschen, sagte Ulrich Hoffmann, Weißenhorner ÖDP-Stadtrat und Sprecher der Charmeoffensive. Die Forderung nach einem Bürgerentscheid wollen auch die Charmeure mit unterstützen und etwa beim Unterschriftensammeln helfen. Mindestens 2700 davon müssen zusammenkommen, um das Ziel zu erreichen.

Die Charmeoffensive aber will Bürger aus dem gesamten Landkreis ansprechen und über den Nuxit aufklären. „Wir sind keine Weißenhorner Initiative, sondern eine aus dem ganzen Kreis“, betonte Hoffmann. „Die Neu-Ulmer sollen spüren, dass wir sie gerne weiter im Landkreis hätten“, sagte der Weißenhorner Paul Silberbaur, der sich bei dem Treffen erst einmal informieren wollte. Es sei wichtig, die Bürger zur Mitwirkung zu animieren, ergänzte Gabriela Schimmer-Göresz, Vorsitzende des ÖDP-Kreisverbands Neu-Ulm.

Klar ist: Bei der Finanzierung von Werbung und PR-Maßnahmen können die Charmeure mit dem Budget der Neu-Ulmer Stadtverwaltung nicht mithalten. Dafür wollen sie die Bürger mit Infoständen, Postkarten und möglichen Veranstaltungen wie etwa musikalischen Auftritten erreichen. Vorher aber müssen die Freiwilligen ihre Argumente zusammentragen, gut verständlich aufbereiten und nicht zuletzt weitere Mitstreiter finden. Funktionsträger, etwa aus der Lokal- und Landespolitik aber auch dem gesellschaftlichen Leben, möchten sie ebenfalls motivieren, Position zu beziehen. Und auch mit einer Internetseite wollen sie die Öffentlichkeit erreichen.

Bei monatlichen Treffen werden sich die Gruppenmitglieder auf dem Laufenden halten. Am Mittwoch, 7. März, möchten sie die nächste Zusammenkunft in Nersingen oder Elchingen abhalten, denn gerade diese Kommunen lägen nach einem Nuxit räumlich gesehen am äußersten Zipfel des Kreises und dürften somit ihre eigene Sicht auf die Lage haben.

Kontakt: Interessierte erreichen die Charme-Offensive telefonisch unter 0176/84311494 oder per E-Mail an die Adresse hoffuli@web.de.