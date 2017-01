2017-01-11 04:09:00.0

Neu-Ulm/Illertissen Nuxit-Debatte: Neu-Ulmer Retourkutsche für Illertissen

Oberbürgermeister Gerold Noerenberg reagiert verschnupft auf die Neujahrsansprache seines Amtskollegen. Von Jens Carsten

Mit Empörung reagiert der Neu-Ulmer Oberbürgermeister Gerold Noerenberg auf die jüngsten Äußerungen seines Illertisser Amtskollegen Jürgen Eisen zum sogenannten Nuxit: Das geht aus einem offenen Brief hervor, den der Rathauschef der Donaustadt gestern Abend in Umlauf brachte. Stein des Anstoßes ist der Neujahrsempfang der Stadt Illertissen am Sonntag.

Wie berichtet kam Jürgen Eisen dabei in seiner Rede auf den möglichen Austritt der Stadt Neu-Ulm aus dem Landkreis Neu-Ulm (den Nuxit) zu sprechen. Dabei hatte der Illertisser Bürgermeister den Neu-Ulmern zur Eile bei der Entscheidungsfindung geraten. Ansonsten lähme der Prozess den ganzen Landkreis, betonte Eisen in der voll besetzten Schranne in Illertissen.

Das stößt Noerenberg offenkundig sauer auf: In seinem Schreiben spricht er von einer „Ungehörigkeit“. In Neu-Ulm verwahre man sich gegen eine Einmischung in die Angelegenheiten der Stadt, heißt es in dem Brief, den Noerenberg per E-Mail nicht nur an Eisen selbst richtete, sondern auch an Landrat Thorsten Freudenberger, mehrere Kreisräte, Neu-Ulmer Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter. Der Neu-Ulmer Rathauschef bezieht sich in seinem Schreiben auf einen Bericht unserer Zeitung über den Illertisser Empfang. Daraufhin wählt Noerenberg deutliche Worte: Etwa dazu, wo die aktuell vielerorts oft und gerne befeuerte Debatte um den Nuxit seiner Meinung nach herkommt – nämlich aus dem südlichen Landkreis. „Ich darf in aller Deutlichkeit zuerst einmal festhalten“, schreibt Noerenberg, „dass das Thema, Neu-Ulm werde kreisfrei, von Kreisräten aus Illertissen geäußert wurde“. Deswegen habe er sich bereits genötigt gesehen, sich in einer Sitzung des Kreistags gegen dieses „Bashing“ (zu deutsch „draufeinschlagen“) zu wehren. Erst nachdem das Thema seitens einiger Kreisräte aus Illertissen über mehrere Wochen hinweg thematisiert worden sei, hätten auch einzelne Neu-Ulmer Stadträte ihre Überlegungen dazu publik gemacht, so Noerenberg. Er betont, dass es bisher keinen Beschluss darüber gebe, dass die Stadt Neu-Ulm die Kreisfreiheit beantragen soll.

Dass Eisen die Stadt Neu-Ulm in seiner Ansprache zur Eile aufforderte, empfindet Noerenberg als ungehörig. In solchen Äußerungen sehe er eine Aufforderung, den Landkreis zu verlassen, ist in dem Brief weiter zu lesen. Und er glaube nicht, dass es „dem üblichen Umgang“ innerhalb der kommunalen Familie entspreche, hierüber in der Öffentlichkeit Statements abzugeben, so Noerenberg. Er schließt seinen Brief an den Illertisser Bürgermeister mit den Worten: „Ich bin äußerst enttäuscht über Ihr Verhalten.“

Im Hintergrund der Nuxit-Debatte steht die Idee, Neu-Ulm könne kreisfrei werden. Die Voraussetzungen erfüllt die Donaustadt offenbar: Sie verfügt über mehr als 50000 Einwohner – und über eine „entsprechende Bedeutung“, die von der Gemeindeverordnung gefordert wird. Was der Austritt für Neu-Ulm genau bedeuten würde, ist unklar. Das wird zur Zeit geprüft.