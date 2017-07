2017-07-14 20:03:00.0

Landkreis Nuxit: Jetzt wird’s ernst

Die Stadtverwaltung hat die Vor- und Nachteile abgewogen und die Folgen durchgerechnet und sagt klar: Neu-Ulm sollte es alleine versuchen. Aber Fragen bleiben. Von Ronald Hinzpeter

Gerold Noerenberg gab sich betont unaufgeregt und vermittelte den Eindruck, als sei das alles nicht wirklich aufregend: „Es geht doch nur um eine Statusänderung, wir wollen doch nicht aus Deutschland austreten.“ Nein, der Bundesrepublik will die Große Kreisstadt nicht den Rücken kehren, dafür mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dem Landkreis: Am Freitag präsentierte Noerenberg die Stellungnahme der Verwaltung zum Thema Nuxit. Die fiel deutlich aus: Unter Abwägung aller Vor- und Nachteile zeige sich, dass „eine Kreisfreiheit von Neu-Ulm für die Stadt und deren Bürgerinnen und Bürger Vorteile bringt“. Darüber wurden am Nachmittag auch die Stadtratsfraktionen hinter verschlossener Tür informiert. Die nahmen die Stellungnahme zunächst nur zur Kenntnis, denn die offizielle Abstimmung ist erst am 26. Juli geplant, also in weniger als zwei Wochen. Rund ein halbes Jahr hatte die Verwaltung durchgerechnet und abgeschätzt, was alles auf die Stadt zukommt, wenn sie sich für kreisfrei erklären würde. Das ist eine ganze Menge, das räumte auch Noerenberg ein.

Von den rechtlichen Voraussetzungen her gibt es keine Probleme, denn Neu-Ulm ist mit seinen rund 59000 Einwohnern groß genug, um sich unter die derzeit 25 kreisfreien Städte des Freistaates einzureihen.

ANZEIGE

Von einem Alleingang versprechen sich OB und Verwaltung mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit, denn bisher muss in vielen Belangen noch das Landratsamt gefragt werden. Somit könne Neu-Ulm zu einer „Ein-Schalter-Behörde“ werden, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung, die den Kommunalpolitikern zugeleitet wurde, und somit „für die Bürgerschaft nachvollziehbarer und bürgernäher“.

Das heißt natürlich auch, dass eine Menge neuer Aufgaben übernommen werden muss, etwa der komplette und sehr teure Sozialbereich, der öffentliche Personennahverkehr, die Erstunterbringung von Flüchtlingen oder die Zuständigkeit für die weiterführenden Schulen. Das bringt zusätzliche Belastungen mit sich, die jedoch nach den Berechnungen der Verwaltung zu stemmen seien. Unter dem Strich bleibe sogar eine Entlastung von vier Millionen Euro, denn künftig würde unter anderem als großer Posten die Kreisumlage wegfallen.

Allerdings gibt es noch etliche Unwägbarkeiten, denn es müssten Liegenschaften und Einrichtungen vom Kreis an die Stadt übertragen werden, etwa bei den Schulen. Da gilt es, noch einiges auseinanderzudividieren. Völlig unklar ist, wie es dann bei den Stiftungskliniken weitergeht. Die Verwaltung räumt ein, die finanziellen Auswirkungen einer Trennung könnten noch nicht abgeschätzt werden. Zudem muss die Stadt nach den Worten von Noerenberg rund 100 neue Mitarbeiter einstellen, um alle Aufgaben zu bewältigen. Doch für die gibt es bisher noch keinen Platz, das Rathaus habe kein einziges Büro mehr frei. Möglicherweise könne ein Teil der Verwaltung in das umzugestaltende LEW-Gebäude am Heiner-Metzger-Platz einziehen. Ebenfalls infrage käme ein Neubau auf dem Gelände des maroden und deshalb geschlossenen Parkhauses am Bahnhof. Was die Belastungen durch das zusätzlich nötige Personal betrifft, so lasse sich das noch nicht abschätzen, räumte Noerenberg ein. Unter dem Strich seien die finanziellen Belange zwar wichtig, aber nicht das Wichtigste, sagte der Oberbürgermeister. Sollte der Ausstieg Mehrbelastungen von ein bis zwei Millionen Euro pro Jahr bringen, so sei das problemlos zu bewältigen: „Das wäre es wert.“

Noerenberg setzt darauf, dass in den Gesprächen mit dem Landkreis gute Lösungen gefunden werden, denn der sei „sehr kooperativ“: „Wir wollen keine Mauer um Neu-Ulm bauen, an der guten Zusammenarbeit mit dem Kreis wird sich nichts ändern.“ Er weist in diesem Zusammenhang über die Donau. Auf der anderen Seite klappe die Kooperation von Ulm und Alb-Donau-Kreis ja auch gut.

Sollte sich der Stadtrat tatsächlich in knapp zwei Wochen auf einen Ausstieg einigen, sieht Noerenbergs Zeitplan wie folgt aus: Zunächst müsste bei der Staatsregierung ein Antrag auf Kreisfreiheit gestellt werden. Stimmt das Kabinett zu, würde die Angelegenheit dem Landtag zur Entscheidung vorgelegt. Dem Vernehmen nach hat der Innenausschuss bereits signalisiert, dass er dem Wunsch der Neu-Ulmer nachkommen würde. Zudem müsste noch der Neu-Ulmer Kreistag gehört werden, doch zustimmen braucht er nicht. Was er zum Nuxit meint, ist für den Ausstieg rein juristisch belanglos. Als Ausstiegsdatum peilt Noerenberg den 1. Mai 2020 an. »Seite 28