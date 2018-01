2018-01-16 18:11:00.0

Vöhringen Obduktion: Vöhringer Ehepaar starb an Rauchvergiftung

Das Ehepaar, das am Dreikönigstag tot in seiner Wohnung in Vöhringen gefunden wurde, starb an einer Rauchgasvergiftung.

