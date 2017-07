2017-07-05 17:00:00.0

Dornstadt Obstwiesenfestival feiert Jubiläum mit Freunden

Bei der 25. Ausgabe des Open Airs gibt es vom 17. bis 19. August ein Wiedersehen mit Bands, die schon einmal dort überzeugten. Auch der Film für den Kinoabend steht fest.

Zum Geburtstag lädt man gerne gute Freunde ein. Das dachten sich offenbar auch die ehrenamtlichen Organisatoren des Obstwiesenfestivals, das dieses Jahr zum 25. Mal über die Bühne geht, vom 17. bis 19. August. Seit gestern ist das Programm komplett. Neu im Aufgebot sind zwei Bands, die in den vergangenen Jahren einen guten Eindruck hinterlassen haben.

Eine davon ist sogar der zweite Headliner des „Umsonst & draußen“-Festivals am Lerchenberg bei Dornstadt: Hundreds aus Hamburg. Das Elektropop-Duo, bestehend aus den beiden Geschwistern Eva und Philipp Milner, hat 2016 sein viertes Album „Wilderness“ veröffentlicht. Mit dem Vorgänger waren sie 2014 schon einmal beim „OWF“. Ebenfalls neu im Sortiment für 2017 sind die Niederländer von Skip & Die, die sich mit ihrem Global-Dance-Pop bereits 2015 Freunde in Dornstadt machten. Weitere neu bestätigte Künstler sind die Holländer My Baby und die beiden deutschen Formationen Robin & The Elephant und Orange.

Der Rest des Programms für die Jubiläumswiese ist schon länger bekannt. Ganz oben im Aufgebot stehen die schwedischen Alternative-Rocker Johnossi, relativ dicht gefolgt von ihrem Landsmann und Ex-„The Soundtrack of Our Lives“-Sänger Ebbot Lundberg und seiner Band The Indigo Children. Weitere Acts sind die Hamburger Techno-Blaskapelle Meute, der französische Indie-Hoffnungsträger Talisco, der Schweizer Singer-Songwriter Faber, die jungen deutschen Bands Der Ringer und Gurr und die Austro-Popper von Granada.

Am Donnerstag gibt es auch dieses Jahr wieder einen Film. Auch dieser steht seit gestern fest: Es ist die Kiffer-Komödie „Lommbock“ mit Moritz Bleibtreu. (mgo)