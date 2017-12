2017-12-04 07:00:00.0

Senden Öl gerät in Brand: Drei Personen leicht verletzt

Eine 20-jährige Mutter vergisst eine Pfanne auf dem Herd, als sie nach ihrer kleinen Tochter schaut. Eine Missgeschick mit schwerwiegenden Folgen.

Drei Leichtverletzte, darunter ein Kleinkind, hat es am Samstagabend bei einem Küchenbrand in der Fischerstraße in Senden gegeben. Ursache für den Zwischenfall war laut Polizei eine unbeaufsichtigte Pfanne auf dem Herd. Nach ersten Erkenntnissen befand sich die 20-jährige Mieterin in der Küche und wollte dabei das Abendessen für ihre Familie zubereiten. Während des Kochens wollte sie kurz nach ihrer einjährigen Tochter im nebenan liegenden Kinderzimmer sehen. Dabei hinterließ sie die Pfanne auf dem eingeschalteten Herd. Als die Frau nach kurzer Zeit wieder in die Küche kam, stieg bereits starker Rauch auf, denn zwischenzeitlich hatte sich das Öl in der Pfanne entzündet. Das Feuer griff auf ein Küchengerät sowie weitere naheliegende Küchenutensilien über.

Durch die Rauchentwicklung wurde der 25-jährige Familienvater, die Mutter sowie die Tochter leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden in der Wohnung schätzt die Polizei auf circa 10000 Euro. Die Feuerwehr Senden, die mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort war, belüftete die Wohnung. Für die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand nach Polizeiangaben keine Gefahr. (az)