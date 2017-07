2017-07-26 09:00:00.0

Neu-Ulm Orange-Campus: Basketballer machen Druck

Kommt die Finanzspritze für das geplante Trainingszentrum? Von Pit Meier

Die Stadt Ulm hat die Abstimmung über Zuschüsse für den Orange-Campus auf September verschoben, der Neu-Ulmer Stadtrat entscheidet heute ab 16.30 Uhr in einer öffentlichen Sitzung über eine Finanzspritze für das am Donauufer geplante Trainingszentrum. Die Basketballer haben vorab ihre Unterstützer mobilisiert und werten das Ergebnis als „breite Zustimmung“ für das 22,8-Millionen-Projekt. In einer Blitzumfrage in den sozialen Medien hatten sich 97 Prozent der mehr als 1000 Teilnehmer für den Orange-Campus ausgesprochen. Parallel wurde am Schwörwochenende eine Unterschriftenaktion durchgeführt, bei der knapp 800 Menschen dem Trainingszentrum ihre Stimme gaben. Mit einer Online-Petition soll nun kurz vor der Abstimmung noch mehr Druck gemacht werden. Das Management der Basketballer freut sich über die Unterstützung. Sportchef Thomas Stoll sagt: „Es ist toll zu sehen, wie die Menschen hinter unseren Bemühungen für den Sport in der Region stehen.“

Die Stadt Neu-Ulm soll das Projekt mit 1,5 Millionen Euro bezuschussen, drei Millionen wären der Ulmer Anteil. Beide Kommunen stellen allerdings Bedingungen, auch ein entsprechender Beschluss des Neu-Ulmer Stadtrats wäre somit keine Garantie für die Realisierung des Projekts. Stolls Einschätzung: „Auch die in Neu-Ulm von uns geforderten Auflagen sind sehr ambitioniert, aber aus unserer Sicht machbar.“