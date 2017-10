2017-10-13 20:12:00.0

Diskussion Orange Campus: Fußballer sind empört

Die Idee einer Zusammenarbeit mit den Basketballern beim Trainingszentrum ist gar nicht neu

Mit Verwunderung und Empörung haben die Ulmer Fußballer auf die am Donnerstag veröffentlichte Stellungnahme der Basketballer zum Vorschlag einer Zusammenarbeit beim Orange Campus reagiert. Darin ist davon die Rede, dass diese Idee deutlich zu spät komme – tatsächlich ist sie nach Darstellung von Anton Gugelfuß, Vorstandsmitglied beim SSV Ulm 1846 Fußball, mehr als zwei Jahre alt. Gugelfuß berichtet von einer Mail zum Thema Trainingszentrum, die er schon im Juni 2015 an Basketball-Manager Thomas Stoll geschrieben hat. Die Fußballer hatten damals vorgeschlagen, sich doch an einen Tisch zu setzen und über mögliche Synergieeffekte zu reden, die sich bei einer gemeinsamen Realisierung ergeben würden. Gugelfuß nennt die Bereiche medizinische Betreuung, Unterbringung der jungen Sportler, Nutzung der Hallen und Verwaltungen der Vereine. Auf diesen Vorstoß hatte der Basketball-Manager laut Gugelfuß zunächst mehr als 50 Tage lang gar nicht reagiert und dann sein Desinteresse bekundet. Der Fußballchef folgert: „Er hat das damals abgeblockt und er blockt es heute ab. “

Das derzeit für 22,8 Millionen Euro lediglich für den Basketball geplante Trainingszentrum könnte nach der Vorstellung von Gugelfuß zudem auch von anderen Sportlern genutzt werden. Der Fußballchef verweist unter anderem auf die starken Ulmer Leichtathleten und Ruderer. Gugelfuß sagt salopp: „Es gibt in dieser Stadt nicht nur Basketball und es wird am Ende des Tages ja wohl keine Rolle spielen, ob ein junger Leichtathlet, ein Ruderer oder ein Fußballer in einem der Betten liegt.“ Zudem befürchtet der Fußballchef, dass bei einer großzügigen öffentlichen Förderung der Basketballer andere und kleinere Vereine im Stadtgebiet zu kurz kommen könnten.

Ob der Orange Campus jemals realisiert wird, das ist derzeit noch völlig offen. Der Ulmer Gemeinderat hat eine Entscheidung über eine Bezuschussung zweimal verschoben, die Basketballer trommeln unterdessen auf allen Kanälen für ihr Lieblingsprojekt und haben den Vorschlag eines Baus in kleineren Dimensionen und die Idee der Zusammenarbeit mit anderen Sportlern bereits öffentlich abgelehnt. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch hatte die Basketballer jüngst in einem Brandbrief zu einem „konstruktiven und wertschätzenden“ Dialog aufgefordert.