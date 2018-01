2018-01-23 06:00:00.0

Weißenhorn Parken in der Innenstadt: Stadträte wollen einheitliche Regeln

Unterschiedliche Vorgaben stiften aus ihrer Sicht Verwirrung. Die Stadtverwaltung verteidigt die aktuelle Beschilderung. Einige Punkte sind noch zu klären. Von Jens Noll

30 Minuten auf einer Seite des Hauptplatzes, zwei Stunden in der Fuggerstraße, eineinhalb Stunden in der Josef-Holl-Straße: Die Weißenhorner Stadträte wollen den unterschiedlichen Vorgaben für das Parken mit Parkscheibe im Zentrum der Fuggerstadt ein Ende setzen und einheitliche Regeln schaffen. Ein entsprechender Antrag von Bernhard Jüstel (WÜW) wurde jüngst im Stadtrat diskutiert. Einen Beschluss gab es am Ende aber nicht – weil einige Punkte noch geklärt werden müssen, stellte das Gremium das Thema noch einmal zurück.

Eines zeichnete sich in der Diskussion aber bereits ab: Eine Mehrheit des Stadtrats befürwortet einen Austausch der Schilder im Sinne der Einheitlichkeit. Dabei wollte die Stadtverwaltung eigentlich vorschlagen, Jüstels Antrag abzulehnen. „Die bisherige Parkregelung ist das, was wir mit den Firmen in der Innenstadt ausdiskutiert haben“, sagte Fendt. Man sollte nicht alle Stellen über einen Haufen werfen. Wer zum Metzger gehe, brauche eben nicht so lange wie jemand, der sein Auto abstelle, um zum Arzt zu gehen. Und von Autofahrern dürfe man auch erwarten, dass sie die Schilder lesen, bevor sie parken, ergänzte der Rathauschef – so wie es auch in der Fahrschule gelernt wird.

Doch Jüstel verteidigte seinen Antrag. Die Beschilderung sei nicht eindeutig, sagte er. Und: „Wir wollten ja eigentlich auch weniger Schilder haben.“ In der Fuggerstraße hat der WÜW-Stadtrat allein sieben Schilder im Umkreis von 20 Metern gezählt. Innerhalb der Altstadt gebe es bereits einheitliche Regeln. „Warum sollte das nicht auch in der Erweiterung klappen?“, fragte Jüstel.

Konkret schlägt Jüstel vor, die Parkdauer mit Parkscheibe einheitlich auf zwei Stunden zu begrenzen. Der Zeitrahmen dafür solle einheitlich durch ein Zusatzzeichen festgelegt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und Samstag von 7 bis 13 Uhr. Außerhalb dieser Zeiträume solle es keine Beschränkungen und auch keine Kontrollen durch die kommunale Verkehrsüberwachung geben. Ausnahmen seien Veranstaltungen oder Baustellen. Stellplätze für Anwohner, heißt es weiter im Antrag, sind durch ein Zusatzschild anzuzeigen. Und: Die Vorgabe, dass auf den Parkplätzen am östlichen Hauptplatz Autos nur eine halbe Stunden mit Parkscheibe stehen dürfen, müsse beibehalten werden.

Die Stadtverwaltung hält es nicht für zielführend, die Beschilderung immer wieder zu ändern. Sie verweist auf frühere Beschlüsse der Stadträte nach Einzelfallprüfungen mit der Polizei und nach Absprachen mit dem Landratsamt oder dem Staatlichen Bauamt.

Ein großer Befürworter einheitlicher Beschilderung ist auch CSU-Rat Marcus Biberacher. Die jetzige Situation rufe Unverständnis in der Bevölkerung hervor. Er kritisierte den „Schilderwald“ in der Fuggerstraße ebenso wie die eineinhalb-Stunden-Regelung, die – „warum auch immer“ – in der Josef-Holl-Straße gelte. „Es sollte klar definiert sein“, forderte Biberacher. Die 30-Minuten-Regelung am östlichen Hauptplatz hingegen will auch er nicht kippen.

Die SPD-Fraktion findet ebenfalls eine einheitliche Lösung mit Ausnahme des östlichen Hauptplatzes sinnvoll, wie ihr Vorsitzender Herbert Richter sagte. Er nannte aber noch weitere Punkte, die in Sachen Parkraumbewirtschaftung in der Innenstadt zu klären seien. Da die Altstadt als Wohnstandort immer beliebter werde, sollten aus Sicht der Sozialdemokraten bestimmte Bereiche fürs Anwohner-Parken vorgesehen werden. Und: Außerhalb der Altstadt sollten weitere Parkplätze geschaffen werden, zum Beispiel am alten Busbahnhof.

Mit Blick auf die Parkplätze an der Illerberger Straße, wo bislang noch unbegrenzt ohne Parkscheibe geparkt werden darf, sagte Michael Schrodi (CSU): „Wenn wir dort auf zwei Stunden begrenzen, dann sollten wir einen Ersatz schaffen.“

Angesichts dieser Anregungen hielt es Bürgermeister Fendt für sinnvoll, die Beratungen über das Thema noch einmal zurückzustellen. Seinem Antrag zur Geschäftsordnung stimmten 21 Stadträte zu, drei votierten dagegen.