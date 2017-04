2017-04-25 07:00:00.0

Landkreis Partnerstädte wünschen sich Macron

Gemeindevertreter sind für die EU Von Dorina Pascher

Viele Städte und Gemeinden in der Region haben Partnerschaften mit Orten in Frankreich. Das sagen die Vertreter der Gemeinden zum Ergebnis der ersten Stimmabgabe in Frankreichs Präsidentschaftswahl:

Nicht viele Freunde hat Marine Le Pen in Neu-Ulms Partnerstadt Bois-Colombes. Das teilt Valérie Marin, Leiterin des Kabinetts, mit. So kam die Vorsitzende des rechtsextremen Front National in der Stadt auf nur 6,6 Prozent. Frankreichweit stimmten 21,3 Prozent für sie. Die Wahlbeteiligung lag bei 82 Prozent, wobei für Emmanuel Macron 35 Prozent und für Francois Fillon 29 Prozent gestimmt haben. Laut Marin hoffen nun alle, dass beim zweiten Durchgang Emmanuel Macron gewinnt. Sie wünschen sich, dass Frankreich aus seinem Tief herausfindet und weiterhin ein privilegierter Partner von Deutschland bleiben kann.

Mitten im Elsass liegt die 1600-Seelen-Gemeinde Uffholtz, die Partnerstadt von Senden. Jean-Paul Welterlen ist dort Bürgermeister – und freut sich über das Ergebnis des ersten Wahlgangs: „Es gefällt mir, dass ein bekennender Europäer die erste Runde gewonnen hat“, sagt er und spricht sich damit ebenfalls für Emmanuel Macron aus. Marine Le Pen lehnt er wegen ihrer anti-europäischen Haltung ab. „Ein Land wie Frankreich kann sich heutzutage nicht mehr von anderen Ländern abschotten“, ist sich Welterlen, der Deutsch spricht, sicher.

In Vizille, der Partnerstadt von Vöhringen, spricht Bürgermeister Jean-Claude Bizec von einem „Bruch“ innerhalb der Geschichte der fünften französischen Republik: „Keine der etablierten Parteien hat es in die zweite Runde geschafft.“ Emmanuel Macron, der von 2014 bis 2016 Wirtschaftsminister war, hat sich von der Partei gelöst und die Bewegung „En Marche!“ ins Leben gerufen. Marine Le Pen sei eine Außenseiterin ohne Aussicht auf Koalitionspartner und propagiere den Ausstieg von Europa. Bizec fasst zusammen: „Meiner Meinung nach ist der Verbleib in Europa unausweichlich, ebenso wie die Zusammenarbeit mit unserem befreundeten Nachbarland.“