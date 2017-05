2017-05-15 08:59:00.0

Pfuhl Pfuhl gießt sich eine Glocke

Zum Vereinsjubiläums haben sich die Museumsfreunde einen traditionellen Handwerker eingeladen. Viele Besucher schauen ihm bei der Arbeit über die Schulter. Von Inge Pflüger

Die Legierung aus Zinn und Kupfer war etwa 1100 Grad heiß. Erst dann konnte sie in die Form gegossen werden. Handwerker Peter Glasbrenner (rechts) und Vereinschef Rolf-Dieter Klossika füllten das Gemisch vorsichtig in die Form.

Einst zogen die Glockengießer mit den Kriegsheeren durch die Lande, stellten Kanonen und andere Waffen her, heute arbeiten sie nach wie vor mit Feuer, Erde und Luft, doch Waffen sind nicht mehr ihr Metier. Spannend und hautnah demonstrierte Peter Glasbrenner aus Schwäbisch Hall mit seiner mobilen Gießerei, wie ein Glöcklein an zwei Tagen hergestellt wird. Auftraggeber waren die Pfuhler Museumsfreunde – zu ihrem 30. Jubiläum machten sie sich selbst das Glockengeschenk.

Das gegossene Glöcklein wird auf dem sogenannten „Guckahürle“ des ehemaligen Amts- und Rathauses, sowie des heutigen Heimatmuseums der Stadt Neu-Ulm, montiert und dann zu bestimmten Anlässen wieder bimmeln, so wie sie es mehr als 100 Jahre bis in die Kriegsjahre hinein tat. Gestern um kurz nach 11 Uhr konnte der Glockengießer sein gelungenes Werk im Rohzustand unter großem Applaus präsentieren. Dabei schaltete Pfarrer Robert Pitschak das Geläut der nahe gelegenen evangelischen Ulrichskirche zur Tonprobe ein. „Gar nicht schlecht“ urteilte der Glockengießer, ein klein wenig müsse der Klang noch verändert werden, urteilte zufrieden der Fachmann.

Ihm schauten zuvor zahlreiche Besucher über die Schulter. Etliche Stunden musste der Glockengießer Glasbrenner am Samstag schon harte Arbeit leisten – Schillers Glockengedicht ähnlich – bis er seine flexible Werkstatt aufgestellt, die Gießform für die Glocke aufgebaut und der Guss in der Form waren. Verarbeitet hat er unter anderem fast drei Zentner roten klebrigen Formsand im fünfschichtigen Kasten, den er mehrmals drehte. Er setzte zugleich kunstvoll die sechs Bügel für die Glockenkrone ein, heizte den Ölbrenner und stellte die Bronzelegierung „aus etwa 78 Prozent Kupfer und 22 Prozent Zinn“ zusammen. Geschmolzen wurde bei 1100 Grad Celsius und bei aller Arbeit sprach er noch das 300 Jahre alte „Gebet vom Glockenguss“.

Die gesamte Glockengieß-Aktion, die Zimmer- und Elektroarbeiten im Glocken- und Dachstuhl samt Klöppel kostet den Verein alles in allem rund 6000 Euro. Das neue Glöcklein soll während eines ökumenischen Gottesdienstes im Herbst in Pfuhl geweiht und erstmals geläutet werden. So lange müssen sich die vielen Besucher noch gedulden.

Medien Das SWR Fernsehen wird am Mittwoch, 17. Mai, um 18.45 Uhr über die Aktion berichten, das Schwabenradio heute Abend.