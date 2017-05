2017-05-18 09:00:00.0

Neu-Ulm Pfuhler Skateplatz wird eröffnet

Am Brumersweg gibt es nun eine Anlage für rollende Bretter – und das soll ausgiebig gefeiert werden.

Was lange währt, wird endlich gut – mit diesen Worten beschreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung den Werdegang des neuen Skateplatzes im Brumersweg in Pfuhl. Rund zwei Jahre hat es von den ersten Überlegungen bis zur Fertigstellung der Anlage gedauert. Anstoß für den Bau war der Wunsch zahlreicher Jugendlicher aus dem Stadtteil nach einem Platz, auf dem sie mit ihren rollenden Brettern ihre Tricks üben können.

Rund 160 von ihnen taten sich im Jahr 2014 zusammen und übergaben der Stadt Neu-Ulm eine entsprechende Unterschriftenliste. Als Standort eignete sich aus Sicht der Verwaltung und auch der Skater das Gelände im Bereich des Jugendtreffs und des Bolzplatzes. Lange Zeit war jedoch nicht klar, ob die Skateanlage dort auch tatsächlich gebaut werden kann, da Anwohner wegen möglicher Lärmbelästigung durch die Sportler besorgt waren.

Im Frühjahr 2016 fiel schließlich nach einigem Hin- und Her die Entscheidung für den Standort. Dem Bau vorausgegangen waren intensive Überlegungen, wie der Skateplatz genau aussehen könnte und welche Elemente eingebaut werden sollten. Die Planungen verliefen in enger Abstimmung mit den skatebegeisterten Pfuhler Jugendlichen.

Die Anlage verfügt über fünf verschieden Skateelemente. An den Stirnseiten des Platzes findet sich je eine ein Meter hohe Rampe, im Fachjargon Quarterpipe oder Bank genannt. Auf dem Platz verteilt wurden niedrige Elemente, ein Manualpad mit Rail, ein Curb sowie ein Roof-Top Manualpad angebracht.

Um die Skateanlage gut erreichen zu können, wurde auf Wunsch der Jugendlichen die Wegstrecke vom Brumersweg bis zum Platz asphaltiert. Die Kosten für den Bau der Anlage und der Wegstrecke belaufen sich auf insgesamt rund 64 000 Euro.

Oberbürgermeister Gerold Noerenberg wird die Anlage am Donnerstag, 18. Mai, offiziell eröffnen. Beginn ist um 16.30 Uhr auf dem Freizeitgelände am Brumersweg (nördlich des Pavillons). Im Rahmen des Programms wird es Vorführungen von Skatern geben. Zudem können die Räumlichkeiten des Jugendtreffs besichtigt werden. Dazu lädt die Stadtverwaltung interessierte Bürger und Jugendliche ein. Für Speis und Trank sorgt die Jugend- und Schulsozialarbeit der Stadtverwaltung. (az)