2017-10-03 18:00:00.0

Kreis Neu-Ulm Pilzesammler finden Leiche von Vermisstem

Mit großem Aufwand wird am Wochenende im Großraum Ulm nach verschwundenen Menschen gesucht. Nur in einem Fall jedoch geht die Sache gut aus.

Mit großem Aufwand wurde in der Nacht zum Sonntag nach einer jungen Frau gesucht. Die 24-Jährige war gegen ein Uhr bei der Polizei Senden als vermisst gemeldet worden. Da sie auf ärztliche Hilfe angewiesen ist, wurde mit zahlreichen Helfern nach ihr gefahndet. Neben der Polizei waren auch 60 Frauen und Männer von Feuerwehr und Wasserwacht im Einsatz. Gegen 3.45 konnte der Einsatz abgebrochen werden: Die Frau war im Bereich des südlichen Freudenegger Badesees gefunden worden. Sie wurde unterkühlt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Kein gutes Ende nahm die Suche nach einem 53 Jahre alten Mann. Angehörige hatten ihn am Samstag als vermisst gemeldet, nachdem er bereits am Donnerstag seine Wohnung verlassen hatte. „Da nicht auszuschließen war, dass der Mann dringende ärztlicher Hilfe bedarf, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet“, heißt es im Polizeibericht. Im Einsatz waren rund 90 Kräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber. Das alles blieb zunächst ohne Ergebnis – bis zum Sonntagmittag. Da wurde der Gesuchte tot in der Nähe eines Weihers bei Straß aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst hat die weiteren Ermittlungen übernommen und schließt ein Fremdverschulden als Todesursache aus. Näheres war zunächst nicht zu erfahren.

Pilzesammler haben am Sonntag im Wald bei Blaustein eine skelettierte Leiche gefunden. Sie verständigten sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Sie fanden am Leichnam keine Hinweise darauf, dass jemand anderes am Tod des Mannes verantwortlich sein könnte. Die Beamten entdeckten aber den Ausweis des Toten. Er gehört einem 70 Jahre alten Ulmer, der seit mehreren Wochen vermisst wurde. Auch die Bekleidung sowie die Beschreibung des Vermissten stimmten überein. Die Kriminalpolizei geht deshalb davon aus, dass es sich bei der Leiche um den seit Mitte August aus Ulm vermissten 70-Jährigen handelt. Offenbar hat sich der demente Rentner, der auf Medikamente angewiesen ist, im Wald verirrt. Er blieb dort entkräftet zurück und starb. Die Polizei hatte seither mit vielen Beamten, mit Hunden und Hubschrauber nach dem Mann gesucht. Auch die Öffentlichkeitsfahndung brachte keinen Hinweis auf seinen Aufenthalt. „Jetzt scheint sein Tod traurige Gewissheit zu sein“, heißt es im Polizeibericht. NUZ