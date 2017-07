2017-07-04 12:59:00.0

Senden Plan: Besser pendeln zwischen Zentrum und Norden

Im Städtebaukonzept werden Projekte für die nächsten Jahre vorgestellt. Den größten Teil nimmt die Innenstadt ein – doch auch am Rand tut sich etwas. Teil zwei: vernetzte Gebiete. Von Carolin Oefner

Das Städtebaukonzept (kurz Isek) für Senden ist beschlossen. Es umfasst zahlreiche Ideen und Pläne, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Wir stellen in einer Reihe einen Teil der Projekte vor. Heute: Wege in der Stadt.

Das ist alles geplant

ANZEIGE

Eine bessere Vernetzung zwischen Innenstadt und Gewerbegebiet Nord. Um das zu erreichen, haben Verwaltung und Stadträte vieles geplant, zum Teil aus Ideen der Bürger. Ein Überblick:

Gewerbegebiet: Die Harderstraße und die Berliner Straße bilden eine Linie, die die Innenstadt mit dem Gewerbegebiet Nord verbindet. Für die Entwicklung der Stadt ist es wichtig, den Einzelhandel im Norden besser mit dem Zentrum zu verknüpfen. Deswegen sollen die beiden genannten Straßen eine „Stadtpromenade“ für Fußgänger und Radler bilden. Gelingen kann das mit Radwegen und mehr Grün am Straßenrand. Auch der Festplatz an der Kreuzung soll in das Grün-Konzept integriert werden. Mögliche Umsetzung: mittel bis lang.

Bahnhofsumfeld: Der Bereich rund um den Bahnhof ist wichtiger Drehpunkt zwischen Zentrum, Stadtpark und Schulzentrum. Durch die geplante Unterführung wird diese Bedeutung zunehmen. Deswegen ist geplant, die Bahnhofstraße dementsprechend schöner zu gestalten. Denkbar sind auch weitere Fahrradständer und Pendlerplätze. Umsetzung: mittel.

Viel Grün und Platz für Radler an den Straßen

Hauptstraße–Weberei: Die Innenstadt muss mit dem Westen besser verbunden werden – vor allem im Hinblick auf die geplante Bebauung auf dem Webereigelände. Auch die Hauptstraße soll für Fußgänger und Radfahrer ausgebaut werden. Außerdem könnten die derzeit langen Parkstreifen am Fahrbahnrand durch grüne Inseln mit Bäumen aufgelockert werden. Umsetzung: mittel bis lang.

Illerstraße: Ähnlich zur Hauptstraße könnte die Illerstraße die Gebiete Innenstadt, Schulzentrum, Sportbereiche und den Naturraum Illeraue/Baggerseen sinnvoll verbinden. Dafür ist etwa geplant, den Straßenbelag einheitlich zu gestalten. Umsetzung: mittel bis lang.

Beschilderungen: Schilder sollen für eine bessere Orientierung in Senden sorgen, zum Beispiel Richtung Natur. Ein Konzept wird erarbeitet. Umsetzung: mittel.

Der Linienverkehr könnte im Norden öfter halten