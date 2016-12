2016-12-27 07:14:00.0

Oberelchingen Platter Reifen wird Promille-Fahrer zum Verhängnis

Seine etwas unorthodoxe Fahrweise auf einem Waldweg hat einem Autofahrer bei Oberelchingen Ärger mit der Polizei eingebracht.

Mit einem platten Reifen, zu viel Alkohol im Blut und in Schlangenlinien ist ein Autofahrer am Freitag auf einem Waldweg nahe der A8 gefahren – und hat jetzt Ärger mit der Polizei.

Wie diese berichtet, hatte ein Zeuge gegen Mittag ein Auto gesehen, wie es rückwärts und in Schlangenlinien einen Waldweg zwischen Oberelchingen und der A8 befuhr. Weiterhin fiel dem Zeugen auf, dass an dem Wagen der rechte Vorderreifen platt war. Er rief daraufhin die Polizei. Eine Streifenbesatzung rückte aus und konnte den 57-jährigen Fahrer des Autos vorort antreffen. Die Beamten stellten fest, dass an dem Wagen ein Wagenheber angebracht war und der Mann gerade dabei war, den beschädigten Reifen zu wechseln.

Laut Polizeibericht stellte sich im Verlauf der Kontrolle heraus, dass der 57-jährige dabei „deutlich unter Alkoholeinfluss“ stand. Ein Atemalkoholtest gab den Beamten recht: Er ergab einen Wert oberhalb der 1,1 Promille-Grenze. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (az)