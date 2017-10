2017-10-10 06:59:00.0

Wohnbau Platz für Sendener Häuslebauer

Die Stadt braucht dringend mehr Wohnraum – und ist auf einem guten Weg: Die Pläne für mehrere Gebiete in der Region werden konkreter und sollen zügig fertig werden. Von Carolin Oefner

Die Stadt Senden braucht Bauland und Wohnungen – denn die Nachfrage nach einem Grundstück in der Region ist hoch. Junge Leute wollen gerne in ihrer Heimat bleiben, doch bisher gab es zu wenige Angebote. Das wird sich in nächster Zeit bessern, mehrere Bebauungspläne sind im Stadtrat auf den Weg gebracht worden und nehmen immer klarere Formen an.

Zum geplanten Gebiet „Auf der Reutte“ sind mittlerweile die Stellungnahmen eingegangen. Dort sollen vier Doppelhäuser mit maximal sieben Metern Höhe entstehen. Anwohner sorgten sich um die Entwässerung in der Hanglage – laut Plan sollen die Niederschläge direkt auf der Baufläche versickern oder teilweise in die Kanalisation geleitet werden. Ein direkter Nachbar des zukünftigen bebauten Gebietes sorgte sich um eine geplante Straße, die direkt an seinem Grundstück entlangführen sollte.

Zwei Einfamilienhäuser in Wullenstetten

Er fürchtete anfallende Kosten für eine Erschließung. Das soll nun verhindert werden, indem die Straße – die für zwei der geplanten Häuser nötig ist – etwas verschoben wird und durch eine Grünfläche vom anderen Grundstück abgetrennt. Zudem empfehlen die Stadtplaner Zint und Häussler der Stadt, das Gebiet durch einen Bauträger entwickeln zu lassen, der dann die Erschließungskosten für die Straße auf die neuen Grundstückseigentümer überträgt. An der Straße Fichtensteig soll zudem ein Einfamilienhaus entstehen. Dieser Entwurf liegt nun öffentlich aus.

Das Wullenstetter Gebiet „Pfannenstieläcker Ost“ soll mit zwei Einfamilienhäusern bebaut werden. Dazu wird derzeit der Flächennutzungsplan überarbeitet, der das Gebiet noch als landwirtschaftliche Fläche ausweist. Dann kann daraus der Bebauungsplan entwickelt werden. Der Entwurf liegt aus.

Nur Einheimische dürfen zurzeit bauen

Ein anderes Bauprojekt in Wullenstetten wurde indes von den Räten abgelehnt. Der Grundstücksbesitzer beantragte in dem Gebiet „Im Gerinne“ die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens. Die 7000 Quadratmeter große Fläche befindet sich in einem Mischgebiet. Diesen Wunsch lehnten die Räte jedoch ab.

Der Grund: Im März hatten sie beschlossen, Wohnbau vorrangig auf städtischen Flächen zu realisieren. Auf kleineren, privaten Flächen können Einheimische ausnahmsweise bauen. Doch der Antragsteller kommt nicht aus dem Sendener Gebiet, deswegen wollten die Räte „keine Ausnahme machen“ und stimmten gegen das Ansinnen.