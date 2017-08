2017-08-01 15:20:00.0

Roggenburg Polizei ertappt zwei Opferstockdiebe auf frischer Tat

In mehreren Fällen haben Diebe in der Roggenburger Klosterkirche Geld gestohlen. Nun ist Beamten ein Ermittlungserfolg gelungen.

Mehrfach haben Diebe zuletzt die Roggenburger Klosterkirche aufgesucht. Nun kann die Polizei einen Ermittlungserfolg verkünden: Sie hat zwei Männer festgenommen, die seit Wochen immer wieder Geld aus mehreren Opferstöcken der Kirche gestohlen haben und dabei offenbar gewerbsmäßig vorgegangen sind.

Dem Polizeibericht zufolge hatten Beamte der Inspektion Weißenhorn zunächst wochenlang gegen unbekannte Täter ermittelt, die in mehreren Fällen Opfergeld entwendet hatten. Am vergangenen Sonntagabend, so teilte die Polizei am Dienstag mit, klickten dann für zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren die Handschellen. Zivile Beamte der Operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm ertappten sie auf frischer Tat. Dabei stellten die Polizisten umfangreiche Tatmittel und die Beute sicher. Wie viel Geld insgesamt gestohlen wurde, lässt sich nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht beziffern.

Bei den Tätern handelt es sich demnach um zwei rumänische Staatsangehörige, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben. Da sie bei ihren Taten offenbar gewerbsmäßig vorgingen, wurden beide am Montag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der wiederum erließ Haftbefehl. Beide Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. (az)