2018-02-08 15:45:51.0

Ulm Polizei erwischt mutmaßlichen Dealer

Der Mann pöbelte in einem Zug betrunken Passagiere und Schaffner an. Polizisten fanden bei ihm 2,5 Kilo Heroin.

Ein 51 Jahre alter Mann sitzt wegen Verdacht des Drogenhandels seit Sonntag im Gefängnis. Am Samstag pöbelte er in einem Zug betrunken Mitreisende und den Zugbegleiter an. Dieser rief die Bundespolizei. Die Beamten holten holten den Mann, der im Saarland zu Hause ist, aus dem Zug und kontrollierten ihn. Im Rucksack des 51-Jährigen stießen die Ordnungshüter auf Rauschgift: Der Mann hatte 2,5 Kilo Heroin und etwa 400 Gramm Kokain dabei. Doch damit nicht genug: Die Beamten fanden auch einen gefälschten Führerschein.

Die Ulmer Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Anfang der Woche durchsuchten Polizisten die Wohnung des Mannes im Saarland. Dort fanden sie noch mehr Heroin und Geld. Der 51-Jährige wurde noch am Sonntag dem zuständigen Richter am Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Jetzt sitzt der Tatverdächtige im Gefängnis. Die Polizei will nun ermitteln, woher der Mann das Rauschgift hatte, an wen er es verkaufen wollte und ob es sich bei dem gefundenen Geld in Höhe von mehreren Tausend Euro um Dealergeld handelt. (az)