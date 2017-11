2017-11-02 06:53:00.0

Neu-Ulm Polizei muss laute Party auflösen

Zwei junge Männer landen in der Zelle, weil sie nicht nur zu heftig gefeiert haben.

Für die Nachbarn war diese Party lärmtechnisch sicherlich der Horror, auch wenn sie nicht unbedingt etwas mit Halloween zu tun hatte. Zwei der Gäste waren mit dem Ausgang des Festes vermutlich ebenfalls nicht so ganz glücklich, landeten sie doch in einer Arrestzelle der Polizei.

In der Nacht zum Dienstag wurde die Polizei knapp zwei Stunden nach Mitternacht alarmiert, weil in einer Ludwigsfelder Wohnung offenkundig allzu heftig gefeiert wurde. Als die Streifenbesatzung an der Tür klingelte, schallte ihr bereits „extrem laute Musik“ entgegen, wie im Polizeibericht vermerkt ist. Die Tür ging auf – und gleich darauf wieder zu, als die beiden jungen Männer, die sie öffneten, sahen, wer da Einlass begehrte. Doch die Uniformierten ließen sich nicht einfach aussperren und drückten dagegen, weil die zwei von drinnen den Eingang mit Gewalt wieder dichtmachen wollten. Als die Beamten schließlich in der Wohnung waren, zeigten sich nicht nur die beiden „äußerst aggressiv und uneinsichtig“, wie die Polizei schreibt, sondern auch die anderen Partygäste reagierten gereizt, die Feststimmung war dahin. Die Streife musste um Verstärkung bitten. Wenig später trafen weitere Wagen ein, die Party wurde aufgelöst.

Die beiden jungen Männer, einer davon der Wohnungsinhaber, der seinen Geburtstag gefeiert hatte, kamen in Gewahrsam. Wörtlich heißt es im Einsatzbericht: „Beide junge Männer durften ihre gereizte Stimmung in den Hafträumen der Polizei abkühlen lassen. Gegen den 27-Jährigen und den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.“