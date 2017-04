2017-04-23 17:41:00.0

Ulm Polizei sucht misshandelte Frau mit Kind

Eine 28-Jährige flüchtet vor ihrem Partner und versteckt sich in einer Wohnung in Ulm. Doch auch dort bleibt die Frau nicht lange.

Nach einer Frau mit Kind haben Polizisten am Freitag im Bundesland Baden-Württemberg gesucht. Zeugen hatten sich am Freitag bei der Ulmer Polizei gemeldet: Sie schilderten, dass sie sich ernste Sorgen um eine 22-Jährige und ihr fünf Monate altes Kind machten. Die Frau war nach Angaben der Polizei erst vor wenigen Wochen in den Raum Ulm gezogen und damit vor ihrem Lebensgefährten geflüchtet. Denn der 28-Jährige, der auch Vater des Kindes ist, sei immer wieder gewalttätig gegen die Frau vorgegangen.

Aus diesem Grund wurde die Frau im Raum Ulm auch von Frauenhilfsorganisationen betreut. Am Freitag nun war sie aus ihrer Wohnung im Raum Ulm verschwunden – samt Kind. Doch habe die 22-Jährige alle persönlichen Sachen zurückgelassen. Über das Telefon war sie auch nicht mehr erreichbar. Gleichzeitig veröffentlichte der Lebensgefährte ein Bild der Frau. Dem Anschein nach waren in ihrem Gesicht nach Polizeiangaben Spuren von Gewalt zu erkennen. Polizei, Betreuer und Zeugen fürchteten deshalb um das Wohl von Mutter und Kind.

Die Ermittlungen bestätigten auch, dass der 28-Jährige wegen Gewaltdelikten polizeibekannt ist. Zudem ergaben die Ermittlungen den Verdacht, dass der Mann im Besitz von Schusswaffen sein könnte. Auf Antrag der Ulmer Staatsanwaltschaft erließ die zuständige Richterin am Amtsgericht Ulm einen Beschluss zur Durchsuchung zweier Wohnungen in den Landkreisen Waldshut und Schwarzwald-Baar. Dort wurden die gesuchte Mutter und das Kind vermutet. Polizeibeamte betraten in den frühen Morgenstunden am Samstag die Wohnungen. In der Wohnung im Schwarzwald-Baar-Kreis stießen die Polizisten auf die 22-Jährige und ihr Kind. Jetzt stellte sich heraus, dass die Frau nach Angaben der Polizei aus freien Stücken zu ihrem Partner zurückgekehrt war. Das bestätigte sie gegenüber den Ermittlern der Kriminalpolizei auf der Dienststelle. Der Verdacht auf eine Körperverletzung an der Frau bestätigte sich nicht. Sie blieb mit ihrem Kind anschließend freiwillig beim 28-Jährigen.

Die Polizei lobte das Verhalten der Zeugen: Sich in dieser Situation und mit begründeten Befürchtungen an die Polizei zu wenden, sei der richtige Weg gewesen. (az)