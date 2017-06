2017-06-22 13:50:30.0

Ulm Polizei warnt Radfahrer vor Langfingern

Schon zehn ähnlich gelagerte Fälle registrierten die Beamten dieses Jahr.

Wieder wurde jetzt in Ulm einer Frau die Tasche aus dem Fahrradkorb gestohlen. Eine 54-Jährige fuhr am Dienstagabend durch die Ulmer Weststadt. Die Handtasche lag ungesichert im Fahrradkorb. Am Ziel angelangt bemerkte sie, dass die Handtasche fehlt. Samt Telefon, Schlüsselbund sowie Geldbeutel mit Ausweisen und Barem.

Wie die Polizei mitteilt, wurden ihr seit Jahresbeginn zehn solcher Fälle allein aus Ulm gemeldet: In der Innenstadt, am Eselsberg, am Kuhberg und in Böfingen kamen auf dieselbe Weise Handtaschen, Stoffbeutel und Rucksäcke abhanden. In wenigen Fällen wurden die Taschen kurz darauf wieder gefunden. Jedoch ohne Geld, Scheckkarten oder Telefonen. Nur in einem Fall hatte eine Zeugin die Tat beobachtet. Hier flüchtete der Täter ohne Beute. In anderen Fällen erinnerten sich die 45 bis 78 Jahre alten Frauen an Männer, die ihnen unterwegs mit Fahrrädern gefolgt waren. (az)