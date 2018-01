2018-01-29 15:24:00.0

Neu-Ulm Polizei warnt vor Trickdieben

Am Wochenende waren in Neu-Ulm Trickbetrüger unterwegs. Die Unbekannten gaben an, die Wohnung der Bürger ausmessen müssen. Einmal hatten sie Erfolg.

Die Polizei warnt aktuell vor Trickbetrüger, die am vergangenen Wochenende zweimal in Neu-Ulm zugeschlagen haben. Am Freitagmittag klingelte ein Mann an der Tür einer 89-Jährigen. Er gab zuerst an, dass er etwas abgeben musste und gelangte so in das Haus. Im persönlichen Gespräch mit der älteren Dame bat er nach Polizeiangaben darum, dass er ihre Wohnung ausmessen dürfe. Er habe sich in der Nähe eine baugleiche Wohnung gekauft. Hierfür habe er zwar noch keinen Schlüssel bekommen, wolle sich allerdings bereits Möbel kaufen und benötige hierfür die Maße der Wohnung. Die 89-Jährige verweigerte dem Mann, den eine Frau begleitete, beharrlich den Zutritt.

Gegen 17 Uhr erschienen dann wiederum ein Mann und eine Frau bei einem 80-Jährigen und brachten auch hier vor, dessen Wohnung ausmessen zu müssen. Dabei wurde wieder dieselbe Geschichte mit der gekauften Wohnung und dem Maßen für die Möbel aufgetischt. Der Geschädigte gestattete den Beiden den Zutritt in seine Wohnung. Nachdem diese die Wohnung wieder verlassen hatten, fiel dem 80-Jährigen auf, dass eine relativ geringe Menge an Bargeld aus einer Schublade fehlte. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ein Zusammenhang zwischen allen geschilderten Fällen besteht.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm warnt ausdrücklich davor, Personen aufgrund angeblicher Vermessungen oder anderer fadenscheiniger Argumente in die Wohnung zu lassen. Im Zweifelsfall sollte umgehend die Polizei verständigt werden. (az)

Hinweise: Weitere Geschädigte oder Personen, die Hinweise geben können, können sich bei der Polizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 melden.