2017-12-30 06:00:00.0

Pfuhl Posaunen-Konzert am Silvestertag vor der Kirche

Mit dem Silvesterblasen wird in Pfuhl das alte Jahr verabschiedet. Das Konzert findet in diesem Jahr an einem anderen Platz statt - und kehrt näher an seinen Ursprungsort zurück. Von Inge Pflüger

Die Bläser des Posaunenchors neben dem Christbaum.