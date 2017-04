2017-04-21 17:00:00.0

Neu-Ulm Preis rückt verborgene Engel ins Licht

Sie helfen, wenn bei anderen Not herrscht: Bürger sind für ihren ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet worden. Von Andreas Brücken

Die Geschichte klingt wie aus einem Horrorroman, für ein Ehepaar aus dem Landkreis wurde sie vor wenigen Monaten grausame Realität: Die beiden Senioren wurden in ihrem Haus von Einbrechern überfallen, misshandelt und ausgeraubt. Um den Opfern zu helfen, steht Irmtraut Siegel rund um die Uhr im Dienst des Weißen Rings. Seit zehn Jahren steht sie Betroffenen von Kriminalität und Gewalt mit Rat und Tat zur Seite. Auch wenn die Geschichten hinter den Menschen immer schrecklich seien, sagt sie: „Es kann auch manchmal schön sein, wenn man Menschen in größter Not helfen kann.“

Sie spricht nüchtern von Fällen der „häuslichen Gewalt“, von Frauen auf der Flucht vor ihren brutalen Männern, die schnell eine Unterkunft und finanzielle Unterstützung brauchen oder von Kindern, die nach sexuellen Übergriffen sich die Kleidung selbst zerschnitten hätten. Die Distanz sei, bei aller Not und Elend, jedoch immer wichtig, erklärt Siegel. Schließlich sei sie keine Psychologin oder Rechtsanwältin. Stattdessen vermittelt sie die Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Hilfsorganisationen oder klärt die Opfer über mögliche Beihilfen und Entschädigungen auf. Dabei verfüge sie über ein Budget, über das sie in dringenden Fällen selbst entscheiden könne.

„Wenn alle den Täter jagen, wer bleibt dann noch beim Opfer?“, zitiert Siegel den Slogan des Weißen Rings. Dabei ist ihr Ärger über die Ungerechtigkeit anzusehen, wenn Verbrechern mehr Hilfe zuteilwerde, als ihren Opfern. Denn oft treffe es die Schwächsten am härtesten, weiß die Helferin.

Unterstützung bei ihrer Arbeit im Dienst der Opfer bekommt Siegel von ihrem Mann, der seit etwa drei Jahren auch an Seminaren des Weißen Ringes teilnimmt, um Hilfesuchenden noch besser beistehen zu können. Auf die Frage, wie viele Fälle sie im Jahr behandeln würden, zucken die beiden mit den Achseln. Das Verbrechen kenne keinen Jahresdurchschnitt, sagt Christian Siegel und schätzt, dass er und seine Ehefrau etwa 50 Beratungen in einem Jahr ehrenamtlich leisten würden. Für ihr Engagement wurde das Paar jüngst mit dem „Verborgenen Engel“ ausgezeichnet. Eine unabhängige, achtköpfige Jury verleiht den Preis an Menschen aus Neu-Ulm, die im Verborgenen ihre Hilfsbereitschaft und Zeit einbringen.

Auch Ingeborg und Kurt Fuchs haben den Preis für ihr Engagement im Dienst der Arbeiterwohlfahrt (Awo) bekommen. Das Ehepaar ist nicht nur zuhause ein eingespieltes Team – die Beiden führen auch die Geschicke des Ortsverbandes der Burlafinger Awo im Vorstand an. Ganz bescheiden winkt Ingeborg Fuchs ab: Es seien ja nur die organisatorischen Dinge für Ausflüge oder Feste, wie sie sagt. Doch ist das tatsächlich Geleistete weitaus spektakulärer wenn etwa zur Osterfeier rund 300 Eier versteckt oder an Weihnachten, zum Kaffee-Kränzle oder beim Leberkäsessen jeweils rund 90 Besucher versorgt werden.

Vor rund drei Jahren rief das Ehepaar das Projekt „Die Awo hilft“ ins Leben. Fast 1000 Broschüren haben sie verteilt, um auf die Nachbarschaftshilfe aufmerksam zu machen. Zehn ehrenamtliche Mitarbeiter leisten monatlich bis zu 15 Krankenbesuche oder Einkäufe für hilfsbedürftige oder einsame Bürger. Die Freude und Dankbarkeit der Menschen sei für sie immer wieder die Motivation, weiterzumachen, sagt Kurt Fuchs: „Wenn die Bude voll ist und die Besucher für ein paar Stunden die Sorgen ihres Alltags vergessen können, haben wir unsere Arbeit gut gemacht.“

Hilfe zur Selbsthilfe gibt Harald Reger den Kunden der Fahrradwerkstatt im Neu-Ulmer Familienzentrum. Kostenlos löst der gelernte Automechaniker die Probleme der Radfahrer, die zu ihm kommen. „Selber machen“ ist dabei seine Devise, wie er sagt. Auch Reger erhielt für seine Tätigkeit den „Verborgenen Engel“ verliehen.